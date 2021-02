La revanche de Luis Suárez : dépasse Lionel Messi et se moque de Cristiano Ronaldo

L’Uruguayen connaît une saison formidable, améliorant les chiffres de Messi et Cristiano.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient autrefois les meilleurs attaquants de la Liga. Lorsque l’Argentin était dans un moment formidable au FC Barcelone et que les Portugais ont joué pour le Real Madrid, ils ont tous deux dominé chaque statistique offensive.

Mais après que Barcelone ait réduit ses performances et que Cristiano soit parti pour la Juventus, les choses ont changé dans le football espagnol.

Luis Suárez est désormais l’attaquant en tête du classement des meilleurs buteurs, avec 16 buts inscrits, trois de plus que son ami Messi. Étonnamment, la partie catalane a décidé de le mettre à la porte en début de campagne, dans une décision très polémique.

Suárez a maintenant surpassé Messi avec les deux buts qu’il a marqués contre le Celta de Vigo et l’ Atlético Madrid mène le championnat local, avec plus de points que Barcelone et le Real Madrid. Cristiano Ronaldo a vu comment un record qu’il avait a également été battu par Suárez.

Le Portugais a marqué 15 buts en 17 matches de championnat lors de la saison 2009/10, lorsqu’il a établi un record, désormais dépassé par Suárez, qui a marqué 16 buts en 17 matches.

Même Messi et Cristiano ne peuvent pas rivaliser avec lui: Suárez est l’attaquant dont le monde parle et c’est sa revanche au Barça pour l’avoir éliminé.