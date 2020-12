La réponse du PSG à Neymar qui souhaite rejouer avec Messi !

Le Paris Saint-Germain par la voix de son directeur technique Leonardo a répondu à cette déclaration de Neymar qui défraie actuellement la chronique. Le dirigeant parisien pour le moment s’est montré un peu évasif sur ce mercato épineux.

En mi-semaine, Neymar avait déclaré à la presse qu’il veut rejouer avec Lionel Messi la saison prochaine et ceci de façon très sincère et sérieuse. Sa déclaration a attiré l’attention de plusieurs acteurs du football qui ont donné leur avis.

Mais depuis ce temps, l’équipe dirigeante du Paris Saint-Germain ne s’est pas prononcée pour soutenir ou boycotter les désirs du brésilien. Finalement, au micro de Canal + Leonardo a décidé de donner la position du club sur cette déclaration. Tout en montrant un peu de tempérament.

«Neymar ? C’est pour les journalistes argentins et quand tu fais une interview en Argentine, c’est normal que tu parles de Messi. On doit garder du respect, c’est un joueur du Barcelone. Quand on touche à nos joueurs, on n’est pas contents, alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n’est pas le moment de penser au mercato, on est très contents de notre effectif. Aujourd’hui, beaucoup de respect pour Messi, pour Barcelone, ce n’est pas le moment de parler de ça», a-t-il laissé entendre.

Langue de bois ou simple besoin de freiner la pression médiatique liée à la rumeur ? En tout cas, la fin de la saison et le prochain mercato estival nous donneront plus de lucidité.