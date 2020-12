La présentatrice américaine de talk-show Ellen DeGeneres conclut un contrat Covid-19

Après ce qui est arrivé à sa sœur jumelle, Tracy, il y a environ huit ans, lorsque son mariage avec son mari expatrié indien s’est écrasé dès qu’il a été contracté en 2012, Treasure Daniels fait tout pour éviter d’avoir un chagrin similaire.

La fille en or de Nollywood s’est récemment fiancée à son petit ami de longue date né aux États-Unis, Micheal Richardson, et elle ne peut pas risquer de présenter son mariage sur les réseaux sociaux.

Bien qu’elle ait annoncé ses fiançailles sur sa page Instagram, lorsqu’elle a partagé de belles photos, affichant sa bague de fiançailles qui s’est produite à Calabasas, en Californie. Cependant, lors d’une conversation avec l’actrice, Treasure a décrit son mariage comme sacré, ajoutant: «Ce n’est pas un divertissement.»

«Mon mari n’est pas acteur. C’est une personne normale comme vous, presque comme mon défunt père, intime, calme, respectueux et m’aime, moi et notre fille, en morceaux», a déclaré la jeune fille.

Ajoutant, Treasure, qui a déménagé aux États-Unis aux côtés de sa sœur jumelle, a déclaré: «Je n’ai pas l’intention de présenter ma famille au public et j’espère que tout le monde le respecte.»

Se rappelant comment ses fiançailles se sont déroulées, l’actrice a déclaré que ce n’était pas un cérémonial. «Mes fiançailles n’étaient pas cérémonielles parce que je l’avais clairement indiqué plus tôt dans notre relation; à travers mes valeurs et ma personnalité, je ne mettrai pas l’accent sur les cérémonies mais sur la réalité du mariage et sur ce qu’il représente vraiment.

Treasure, qui a laissé entendre que son mariage traditionnel et ses cérémonies de mariage blanc auraient lieu l’année prochaine, a déclaré qu’elle connaissait son mari depuis plus de deux ans maintenant.

«Nous sommes allés de temps en temps à cause de la nature de son travail, qui le place toujours à l’étranger pendant des mois. Ensuite, j’étais basé à Lagos, alors qu’il travaille et vit dans son pays d’origine, l’Amérique. Ces situations ont vraiment eu un impact sur notre relation unique telle qu’elle était.

«Aller de l’avant parce que le destin ne peut jamais être nié, même retardé, nous avons quand même pu travailler au-delà de ces défis grâce à l’amour que nous avions les uns pour les autres et à notre détermination à être ensemble. Aujourd’hui, nous sommes l’un des couples les plus heureux et le reste appartient à l’histoire», a raconté l’actrice.

Sur ce qui arrivera à sa sœur jumelle, Treasure a déclaré qu’elle aime toujours Tracy et ne l’a pas quittée. «Mon mari nous a en fait acheté une maison plus grande avec suffisamment de chambres juste pour s’assurer qu’elle se sent bien logée chaque fois qu’elle veut visiter.

«Il soutient notre rêve jumeau et ne s’interpose jamais entre nous. En fait, il est le plus grand fan de Tracy and Treasure. Le seul changement est que maintenant, je suis officiellement connue sous le nom de Treasure Richardson alors qu’elle est Tracy Daniels pour le moment», a-t-elle ajouté. Pendant ce temps, Tracy l’a félicitée depuis. «Je le vois briller, fille brillante, félicitations sis❤️❤️ter», a-t-elle écrit sur IG.