La police a attrapé l’homme qui a tué le père de Nicki Minaj. Qui est-il et pourquoi l’a-t-il fait

Charles Polevich s’est rendu à la police le 17 février, cinq jours après le tragique délit de fuite qui a tué le père de Nicki Minaj.

Le 17 février, Charles Polevich s’est rendu aux autorités à la suite du délit de fuite mortel du 12 février qui a laissé le père de Nicki Minaj, Robert Maraj, mort à l’âge de 64 ans. Charles a été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident avec un décès et falsification des preuves.

La police a confirmé verbalement que Charles avait été arrêté pour cette accusation à New York. Apprenez-en davantage sur l’homme qui a été inculpé dans cet horrible incident et comment Nicki Minaj et sa famille bien-aimée font face à la situation.

Le 12 février vers 18 heures, HE, Robert Maraj a été heurté par une Volvo de 1992 alors qu’il marchait près de Roslyn Road et Raff Avenue à Long Island, selon WABC-TV ABC NY 7.

Alors que Robert marchait vers le sud, la Volvo est venue vers lui du nord et le conducteur aurait fui les lieux. Le père de Nicki Minaj est décédé tragiquement dans un hôpital voisin le 13 février, quelques heures après le délit de fuite. Le mercredi 17 février, Charles s’est rendu aux autorités.

Peu de détails sont actuellement connus sur Charles. Il n’a pas d’antécédents criminels ni «d’antécédents de permis de conduire», selon WABC ABC NY 7. Il est originaire de Guam et vit à Mineola, qui est située dans le comté de Nassau à Long Island. Charles a 70 ans.

Le 17 février, le département de police du comté de Nassau a publié une déclaration mise à jour sur l’incident. «La brigade des homicides rapporte l’arrestation de Charles Polevich, 70 ans», lit-on dans un extrait de la déclaration mise à jour.

«Il est accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident avec un décès et de falsification de preuves. Le prévenu sera traduit en justice à Mineola le mercredi 17 février 2021. Charles Polevich sera interpellé à Mineola aujourd’hui, mercredi 17 février.

Suite à la mise en accusation, il sera de retour au tribunal le vendredi 19 février (hier), selon WABC-TV ABC NY 7. Charles a dû rendre son passeport et son voyage est limité à l’État de New York. Sa caution a été fixée à 250000 USD, 125000 USD en espèces ou 1,25 million USD partiellement garanti, selon WABC-TV ABC NY 7.