La petite amie de Cristiano Ronaldo s’est couverte d’un seul portefeuille et a conquis ses fans

Kim Kardashian et Kanye West se dirigent vers le divorce, Kardashian demandant la garde conjointe des enfants North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 1.

Bien que la santé mentale de Kanye West soit une préoccupation juste, Kim Kardashian serait à l’aise pour partager la garde parce qu’elle sait que le multi-trait d’union est un bon père et lui fait totalement confiance avec leurs enfants.

En plus de lui faire confiance en tant que père, TMZ rapporte que Kanye West est très rarement seul avec ses enfants, avec des gardiens et des membres de la famille prêts à s’occuper de la couvée à tout moment.

Des sources ont ajouté que le natif de Chicago n’était généralement pas près de ses enfants lors d’un épisode bipolaire. L’année dernière, Kim Kardashian a défendu Kanye West après que le rappeur lui ait fait exploser sa mère et sa mère Kris Jenner en ligne lors d’une série de diatribes sur Twitter.

«Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye souffre d’un trouble bipolaire. Quiconque a cela ou a un être cher dans sa vie qui le fait sait à quel point il est incroyablement compliqué et douloureux de comprendre», écrivait-elle à l’époque.

«C’est une personne brillante mais compliquée qui est au-dessus de la pression d’être un artiste et un homme noir, qui a vécu la perte douloureuse de sa mère, et doit faire face à la pression et à l’isolement exacerbés par son bipolaire. désordre. Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et comprennent ses paroles ne correspondent pas à ses intentions.»