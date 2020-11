La mini-jupe à carreaux ultra sexy de Aya Nakamura qui fait feu sur Instagram (photo) !

Dans une courte vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le célèbre artiste et chanteur guinéen connu sous le nom de Grand P souhaite ardemment rencontrer le congolais Fally Ipupa.

Grand P s’est fait connaître du public au cours d’un spectacle organisé par son idole Kerfalla Kanté au palais du peuple de Conakry, capitale de la République de Guinée. Et très récemment, il a défrayé la chronique en Côte d’Ivoire, après avoir annoncé ses fiançailles avec l’artiste ivoirienne Eudoxie Yao, qu’il a présenté à sa famille.

Mais sans pour autant entrer dans les détails, le mari de la bimbo Ivoirienne Eudoxie Yao se présente et dit être à la recherche de l’artiste congolais Fally Ipupa. «C’est moi Grand P, message à Fally Ipupa. Tu es où ? Viens et je veux te voir», déclare-t-il dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Pour l’heure, il faut noter que Dicap la merveille, Fally Ipupa n’a pas encore répondu à ce message de Grand P, et aucun de ses proches ne lui a non plus donné une suite. On attend donc de voir la réaction de Fally.

Même si pour le moment la principale raison de ce geste de Grand P n’est pas encore connue, beaucoup pensent que c’est à propos de l’artiste malien Sidiki Diabaté qui est en prison depuis plus d’un mois. Ayant appris qu’il est gravement malade, Grand P lui lui a rendu une visite ce lundi.