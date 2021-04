La liste des joueurs qui ne continueront pas au Real Madrid

Zinedine Zidane est l’ un des plus grands représentants du football au monde. Le Français a non seulement brillé en tant que footballeur, à la fois dans les clubs et en équipe nationale, mais il le fait aussi en tant que directeur technique.

Sur le banc du Real Madrid, il a déjà remporté trois titres de Ligue des champions (le seul entraîneur à le faire consécutivement) et est actuellement en demi-finale de l’édition actuelle. Après la qualification à la Maison Blanche à Anfield, où il est parti en route pour Liverpool , Zizou est revenu parler de sa grande idole: Enzo Francescoli.

Zidane a toujours parlé des merveilles du Prince, qu’il a commencé à voir lorsque l’Uruguayen est passé par le football français. Enzo a joué pour le Racing Club de Paris entre 1986 et 1986, puis a joué une saison à l’Olympique de Marseille, tandis qu’un jeune Zidane a fait ses débuts à Cannes.

Le champion du monde 1998 a fait l’éloge de Francescoli, qu’il idolâtre, à plus d’une occasion. Son admiration est telle qu’il a même nommé l’un de ses fils Enzo.

Une fois de plus, Zidane a parlé à nouveau du directeur actuel de River. En dialogue avec le journaliste Christian Martin, toujours sur le parquet d’Anfield à Liverpool, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de la Juventus a de nouveau fait l’éloge du Prince.

«Je suis toujours en contact avec Enzo Francescoli. Il était, il est et sera ma grande idole», a déclaré le Français. Zidane et Frnacescoli entretiennent évidemment une grande relation de respect mutuel et d’admiration. Même à plus d’une occasion, Zinedine a posé avec son idole avec la chemise River.

Zinedine Zidane veut un nouveau record

Trois matchs séparent Madrid de son 14e titre et une fois de plus doublé au deuxième rang du classement, les sept de Milan. Et Zidane pour remporter sa quatrième Ligue des champions en tant qu’entraîneur.

C’est un chiffre que personne n’a atteint. Le Français peut faire le saut vers un domaine unique du haut d’un podium qu’il a atteint à Kiev en 2018.

Depuis, il partage l’honneur d’être l’entraîneur avec le plus de Coupes d’Europe remportées, trois, avec Bob Paisley (tous avec le Liverpool) et Carlo Ancelotti (deux avec Milan et La Décima avec Madrid).