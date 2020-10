La libération des otages au Mali «payée cher», selon le président burkinabé

Après le président burkinabé, Roch Kaboré, c’est au tour du chef de file de l’opposition, Zéphirin Diabré, de réagir à la libération de son homologue malien, Soumaïla Cissé.

A travers un communiqué parvenu à notre rédaction, ce vendredi 09 octobre 2020, Zéphirin Diabré a exprimé son soulagement tout en félicitant les autorités maliennes de même que l’ensemble des bonnes volontés qui ont œuvré pour la libération de Soumaïla Cissé et des autres otages.

Communiqué de Zéphirin Diabré

C’est avec un grand soulagement que j’ai appris la libération du Chef de file de l’Opposition politique malienne, mon frère et ami Soumaïla CISSE. Au nom de l’Opposition politique burkinabè et en mon nom propre, je m’associe à la joie de M. CISSE, de sa famille et de son parti politique.

Pendant les six mois de captivité de «Soum», nous avons prié et plaidé pour qu’il soit libéré sain et sauf.

Je félicite les autorités maliennes et l’ensemble des bonnes volontés dont la médiation a permis la libération de Soumaïla CISSE.

Je souhaite beaucoup de succès à mon cher ami et frère, dans ses combats futurs pour le bonheur du peuple malien qu’il aime tant.

Ouagadougou, le 09 octobre 2020

Le Chef de file de l’Opposition politique au Burkina Faso

Zéphirin DIABRE