La Juve cale à Rome, le Réal Madrid saccagé par Valence !

Récemment pour beIN SPORTS, Gobert assurait se sentir bien à Utah. Néanmoins, un départ de la franchise de Salt Lake City ne serait pas à écarter.

«Mon avenir proche ? Ce que j’en sais, j’ai encore un an de contrat. Mon but, ça reste de gagner un titre. J’aime beaucoup ce que l’on a construit avec Utah depuis que j’y suis. Pour moi, il y aurait énormément de fierté et de mérite à gagner un titre avec cette équipe.

C’est clair que ça reste ce que j’ai envie de faire. Mais encore une fois en NBA on l’a vu, il y a toujours des surprises, il se passe toujours des choses. On verra ce que l’avenir me réserve. La base pour moi, c’est le sportif. C’est d’être heureux.

Il y a l’argent, il sera là où que j’aille, même si aujourd’hui il n’y a que Utah qui peut me donner le supermax puisque c’est l’équipe dans laquelle je suis. Tout le monde veut gagner le titre. Pour moi ce qui compte, c’est l’histoire aussi derrière.». a confié Rudy Gobert sur le plateau du Canal Sports Club ce samedi.