La femme de Xzibit aurait déposé une demande de divorce des mois après avoir condamné la séparation du Dr Dre

Il semble que Xzibit se dirige vers un tribunal de divorce – des mois après avoir publiquement condamné le divorce en instance du Dr Dre avec Nicole Young.

Selon TMZ, Krista Joiner a déposé les documents devant la Cour supérieure de Los Angeles lundi 22 février après environ six ans de mariage.

Le couple a commencé à sortir ensemble en 2001 et s’est marié en 2014. Suite à la réception au St. Regis Monarch à Laguna Beach, en Californie, l’ancien hôte de Pimp My Ride a été arrêté par les forces de l’ordre pour excès de vitesse le lendemain matin. Les agents ont affirmé qu’il puait l’alcool et l’ont rapidement arrêté pour DUI.

X a été en studio avec Dre ces derniers mois après le divorce de Young. En septembre 2020, X s’est porté garant du personnage de Dre avec un post Instagram, écrivant: «@drdre a tellement fait pour beaucoup. J’aurai toujours le plus grand respect pour lui. Il a changé des vies et fait des dynasties. Nous avons tout ce que nous avons. Fuck toute la merde stupide. Voilà, c’est tout. XZ.»

Pendant l’union de 20 ans entre Xzibit et Joiner – qui a produit deux enfants Xavier et Gatlyn – ils ont subi la perte ultime lorsque Xavier est décédé 11 jours seulement après sa naissance. Dans une interview accordée à HipHopDX en 2018, le MC né à Detroit a expliqué comment le Hip Hop l’avait aidé à traverser des moments tumultueux.

«C’est mon exutoire», a déclaré X à l’époque. «Cela m’a sauvé la vie. Le hip-hop m’a définitivement sauvé la vie. Quand je n’avais pas d’exutoire pour donner des coups de pied et crier, Dieu merci, j’ai trouvé le Hip Hop parce que j’aurais été comme tout le monde avant moi qui succombe aux pressions de la vie et tue quelqu’un et fait quelque chose de stupide, ou met en péril ma liberté. Je suis reconnaissant que le Hip Hop soit là pour moi et que j’ai pu en faire ce dont j’avais besoin.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si Xzibit avait un accord prénuptial en place ou si Joiner demande une pension alimentaire pour époux.