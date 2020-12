La femme de Suspect 95 est-t-elle morte par suicide ou empoisonnement ?

Kim Kardashian n’en finit plus d’éblouir ses admirateurs. Via son compte Instagram, la star s’est affichée avec une jupe très tendance de son label SKIMS. Vous allez voir, l’influenceuse est renversante.

A ce jour, Kim Kardashian est l’une des femmes les plus célèbres du monde ! Après le scandale de sa sextape, la jolie brune a vu sa notoriété exploser grâce à son émission «Keeping Up With The Kardashians».

A l’écran, la star entourée des autres membres de sa famille a amusé pendant plus de 10 ans les téléspectateurs de son show. Malheureusement il y a quelques mois, Kim Kardashian a décidé de mettre fin au tournage !

A présent, la fille de Kris Jenner veut se focaliser sur d’autres projets. Elle a d’ailleurs signé un gros contrat avec Disney. Mais pour le moment, les informations tombent au compte-gouttes. Mais il y a fort à parier que l’épouse de Kanye West va revenir en force en 2021 !

Sur Instagram, Kim Kardashian peut se vanter d’avoir une incroyable communauté ! En effet sur ce réseau social, la jolie brune a plus de 193 millions d’abonnés ! Sans filtre, la maman de North se plaît à immortaliser tout son quotidien à L.A ! Elle aime aussi partager d’adorables clichés de ses enfants.

En véritable femme d’affaires, Kim Kardashian est d’ailleurs très active sur la Toile pour développer son business. Il y a quelques heures, la tante de Mason a de nouveau épaté ses fans en s’affichant avec un nouveau produit de sa marque SKIMS.

Face caméra, la brune incendiaire s’est immortalisée avec une jolie jupe qui mettait en valeur ses affriolantes courbes ! Et visiblement, ses abonnés ont tous été conquis par son incroyable tenue ! «Quelle beauté», peut-on ainsi sous sa publication. Mais aussi : «J’adore, THE QUEEN». Well done Kim !