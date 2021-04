La famille de DMX sème l’alarme face à des collectes de fonds funéraires frauduleuses

La famille du légendaire rap américain, DMX, a sonné l’alarme sur des collectes de fonds funéraires frauduleuses.

À la suite de la mort de DMX vendredi après avoir subi une crise cardiaque, sa famille a publié une déclaration concernant des rumeurs qui ont circulé concernant les maîtres de ses enregistrements et des personnes vendant des marchandises ou prétendant collecter des fonds pour les funérailles du rappeur, dont le nom était Earl Simmons, déclare Yahoonews.

La déclaration disait: «Il y a eu quelques rumeurs à la suite de notre bien-aimé, Earl Simmons, que nous aimerions éclaircir. Personne n’a acheté les maîtres d’Earl. De plus, nous ne vendons aucune marchandise ni ne collectons de fonds pour les funérailles d’Earl.

«Si quelqu’un demande de l’argent pour ses funérailles, sachez que la personne est un escroc. Nous tiendrons le public au courant des arrangements concernant les funérailles et les services commémoratifs – Earl ‘DMX’ Simmons ‘Family.»

Cependant, la déclaration ne fournit aucune information supplémentaire sur un service funéraire ou commémoratif. La famille a annoncé la mort de DMX dans un communiqué vendredi.

«Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, du nom de naissance d’Earl Simmons, est décédé à 50 ans à l’hôpital White Plains avec sa famille à ses côtés après avoir été placé sous assistance respiratoire ces derniers jours. Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la toute fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui.

«La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours. Nous apprécions tout l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile. Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, père, oncle et de l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur son service commémoratif une fois que les détails seront finalisés», a déclaré sa famille dans un communiqué.

DMX a été hospitalisé le 3 avril 2021, après avoir subi une crise cardiaque. Les premiers rapports ont indiqué qu’il avait subi une crise cardiaque après une surdose non spécifiée, mais cette information n’a pas été officiellement confirmée.