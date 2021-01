La dernière chanson de Kizz Daniel est actuellement numéro 1 sur Audiomack en moins de 24 heures après sa sortie

La célébrité nigériane DJ Cuppy est à la mode sur les réseaux sociaux depuis quelques heures et la fille milliardaire a finalement répondu par des publications partagées sur sa page Twitter.

Le drame a commencé après une récente interview avec le rappeur indigène Zlatan Ibile est apparue sur les réseaux sociaux et la star du rap a nié ouvertement connaître le DJ lorsqu’on lui a posé une question à son sujet.

Quelques heures après que la vidéo soit devenue virale, l’assistant du chanteur Davido, Isreal DMW, s’est également adressé à sa chaîne avec des déclarations sur ce qui se serait passé entre le DJ et Zlatan.

Isreal a affirmé que Cuppy avait refusé de payer Zlatan pour ses efforts dans sa collaboration fructueuse, Gelato, et n’avait pas non plus pris en charge la logistique pour lui après l’avoir invité à sa collecte de fonds.

Au milieu des spéculations qui circulent en ligne, DJ Cuppy dans un message Twitter a simplement décrit la situation dans son ensemble comme un développement fictif. Cuppy l’a comparé au feuilleton populaire Super Story.