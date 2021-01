La déclaration inattendue de Pochettino met l’une des grandes figures du PSG presque hors de l’équipe

Le départ de Keylor Navas se rapproche de plus en plus, après les premières demandes de l’entraîneur Pochettino

L’équipe du Paris Saint Germain a encore plusieurs tâches en suspens pour la saison suivante, qui devront être résolues par Mauricio Pochettino, une fois qu’il aura rejoint l’équipe de France.

L’entraîneur argentin aura toute l’équipe du PSG pour la seconde moitié du tournoi, malgré le fait que la situation dans le but commence à être un problème pour l’équipe du PSG et pour Pochettino.

Le départ de Keylor Navas se rapproche de plus en plus, après les premières sollicitations de Pochettino, qui réclame au plus vite Hugo Lloris ou Gianluigi Donnarumma comme gardien partant. Les contacts entre l’équipe du PSG et le gardien italien ont commencé à avoir lieu compte tenu de la fin de son contrat cet été à l’AC Milan.

Cependant, Donnarumma, malgré son jeune âge, est déjà une référence pour l’AC Milan et un possible remplaçant de Buffon dans le but de l’équipe nationale italienne, il est donc difficile pour l’AC Milan de le laisser partir.

L’entraîneur de Frank Lampard à Chelsea a été un autre grand fan de Donnarumma, bien qu’il ait récemment amené Mendy à son objectif. L’arrivée de Donnarumma au PSG pourrait compléter la signature du gardien Navas par l’équipe londonienne de Chelsea, sachant que Keylor n’est pas disposé à être remplaçant au PSG.

Le transfert serait d’environ 10 millions d’euros si Chelsea décidait d’embaucher Keylor Navas. Pochettino est venu piétiner Paris avec un premier écart très clair dans son esprit. Le changement de gardien pourrait avoir lieu même pendant ce marché d’hiver, si Hugo Llorís arrive enfin de Tottenham.