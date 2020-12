La comédienne enfant, Bridget Bema, semble être Emmanuella du Kenya

L’actrice et cinéaste, Amanda Ebeye, a déclaré qu’elle ne faisait pas partie des artistes qui affichent la richesse sur les réseaux sociaux. L’interprète de rôle, lors d’une rencontre avec Saturday Beats, a noté que si les médias sociaux étaient une bénédiction, cela pouvait aussi être une malédiction.

Elle a dit: «Je ne crois pas à la richesse étalée. C’est le résultat de mon éducation et de mon système de croyance. De nombreux jeunes sur les réseaux sociaux sont influencés par ce qu’ils voient. Nous qui sommes plus âgés et admirés (devrions) leur servir d’enseignants. Tout ce qu’ils voient, c’est ce qu’ils copieraient.

Avant de prendre des mesures, je me demande: est-ce que je voudrais que mon enfant fasse cela? Dans la mesure où les médias sociaux sont une bénédiction, ils pourraient aussi être une malédiction pour de nombreuses personnes. Cela a été décrit dans ma série télévisée «It’s a Crazy World».

Les gens font toutes sortes de choses pour obtenir des «j’aime» sur les réseaux sociaux. Si vous avez une belle maison, je ne pense pas que vous deviez nécessairement la publier sur les réseaux sociaux. Les Nigérians sont devenus beaucoup plus vaniteux que ce qui a été obtenu quand je grandissais.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui la payait le mieux entre être cinéaste et actrice, elle a déclaré: «Être cinéaste paie un de plus que d’être acteur parce que si on est cinéaste, c’est celui qui emploie des gens. En outre, on récolterait en fin de compte les avantages du projet. Donc, être un cinéaste paie plus qu’être juste un acteur.

Si elle pense que Nollywood est financièrement gratifiant, elle a déclaré: «Je ne suis pas d’accord pour dire que Nollywood n’est pas lucratif. Il faut comprendre le fonctionnement de Nollywood pour prospérer (en lui). Par exemple, si l’on est un artiste et que l’on n’intègre pas sa langue maternelle dans sa chanson, ça ne va pas bien.

Il faut connaître les ingrédients qui rendraient son projet viable. Nollywood est lucratif, même si je ne fais que comprendre moi-même. Si on crée des projets qui conviennent aux gens, on réussira à Nollywood, même si c’est une industrie très compétitive.