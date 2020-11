La cheville de Cristiano Ronaldo va bien : «Il peut jouer n’importe lequel des trois matchs»

Et le PSG a confié à Leonardo, son directeur sportif, la difficile mission de renouveler les contrats de Mbappé et Neymar, ses deux grandes stars. Le Brésilien a été interrogé par des internautes sur la situation de ces deux joueurs en direct sur Facebook du PSG.

«Il est toujours difficile de retenir les meilleurs joueurs»

«On a commencé à parler avec tout le monde, il y a un timing mais pour le moment il y a même des difficultés à voyager», at-il souligné à propos des conversations avec Neymar, pour ajouter: «Mais on y travaille, l’idée de renouveler Neymar existe, on est dans le Je commence, Mabppé, Di María, Bernat, Draxler … Nous avons commencé il y a longtemps mais petit à petit nous aurons des idées plus claires dans tous les cas».

Leonardo a été interrogé sur la situation de Mbappe et sur le fait qu’ils parlent depuis trois ans qu’il est allé à Madrid et que cela n’arrive jamais:

«Le jeu de la communication existe. N’oublions jamais que dans les équipes espagnoles il y a beaucoup de politique, de promesses. , des choses qui se disent …Au PSG, il y a un propriétaire, donc c’est différent des clubs espagnols, et il n’y a pas d’intentions politiques. Nous nous appuyons sur une relation directe avec Kylian, sur des contacts avec nos joueurs pour découvrir la vérité. Ce ne sont pas des promesses. Quoi qu’il en soit, que tout ce qui est dit soit vrai ou non, ce n’est pas entre nos mains. Mais la vérité est que le PSG, c’est un peu étrange de dire cela, mais dans les cinq prochaines années, nous allons continuer avec cette tendance. Nous avons eu des années pires, mais je pense que l’avenir sera meilleur. Nous avons des jeunes, des gens qui existent depuis de nombreuses années, nous avons Neymar et Mbappé qui font désormais partie des trois premiers.Parce que Messi et Ronaldo vont sortir ensemble pour une question d’âge. Essayons, retenons les deux, il est difficile de retenir les meilleurs du monde. Il y a beaucoup de choses autour, à l’intérieur, mais c’est l’idée, de rester avec elles.»

La continuité de Tuchel

La question des entraîneurs était l’une des plus inquiétantes, puisque ses propos sur le marché des transferts et les résultats ultérieurs du PSG en Ligue des champions, avec des défaites contre Manchester United et Leipzig – positionnant l’équipe parisienne troisième au classement – ne semblaient pas favoriser l’éventuelle continuité de Thomas Tuchel à la tête du projet. Cependant, Leonardo a tenu à préciser qu’à aucun moment un changement d’entraîneur n’a été envisagé, s’assurant que le calendrier et les pertes ont également été importants.

«En interne, nous n’avons jamais pensé à changer d’entraîneur. Nous n’avons jamais appelé personne. Le club n’a jamais mis un autre entraîneur sur la table pour remplacer Tuchel . C’est le moment de nous concentrer sur nos objectifs, d’être ensemble, de discuter. Nous avons beaucoup de soucis., blessures, matches internationaux, défaites en Ligue des champions. L’important, ce sont les matches jusqu’à Noël, en Ligue des champions et en championnat», a déclaré le directeur sportif.

Cristiano Ronaldo … Destination Paris?

Les rumeurs autour de l’ attaquant de la Juventus ne s’arrêtent pas. «Sport» a rapporté que la «Vecchia Signora» envisagerait de se débarrasser des Portugais en raison des émoluments élevés qu’elle reçoit -31 millions par saison-, des dépenses qui seraient inabordables. Ainsi, dans l’ interview de Leonardo sur «PSGTV», les questions sur la star portugaise ne pouvaient être absentes.

«Aujourd’hui dans le football on ne sait pas ce qui va se passer … Peut-être que demain Cristiano Ronaldo va se réveiller et dire que je veux aller jouer ailleurs … Qui peut l’acheter? C’est un cercle fermé. Le PSG entre dans ce cercle. En général, il s’agit d’opportunités, de situations», a conclu le Brésilien.