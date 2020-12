«La blessure, il la cherche, il est stupide», Daniel Riolo dézingue Neymar

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a rendu son verdict ce lundi. Le Paris Saint-Germain sera opposé au FC Barcelone.

Le club catalan a réagi à cette double confrontation à venir contre la formation parisienne, par la voix de son directeur des relations institutionnelles Guillermo Amor.

«On les connaît bien, il y a des joueurs exceptionnels. Le PSG se bat pour gagner la Ligue des champions. L’année dernière, il était sur le point de la gagner et je pense qu’il y aspire à nouveau, mais nous avons nos chances pour passer. Il faudra voir comment on sera en février et mars, je pense qu’on y arrivera. Neymar a des problèmes et je suis sûr qu’il ira bien à ce moment-là. Nous avons la conviction que nous pouvons également récupérer des joueurs importants, espérons-le», a-t-il confié sur la chaîne officielle du Barça.

S’ils traversent une période délicate en tous points, avec des résultats en demi-teinte et un contexte extra-sportif lié aux élections à la présidence fixées le 24 janvier prochain, les Blaugrana retrouveront peut-être des couleurs et le moral avant des retrouvailles très attendues avec les partenaires de Kylian Mbappé, trois ans après la «remontada».