Kylie Jenner très sexy en mode Noël, pour faire la promotion de sa marque de makeup Kylie

Kylie Jenner s’est affichée super sexy avec une tenue sur le thème de Noël, pour faire la promo de sa nouvelle collection Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner ne fait jamais les choses à moitié. Alors forcément, après avoir sorti une gamme Noël pour Kylie Skin, la business woman se devait d’en faire de même pour Kylie Cosmetics.

C’est désormais chose faite ! Génial ! En effet, sur Insta, la jolie brune commence déjà à teaser sa nouvelle collection Kylie Cosmetics spécial Noël. Trop cool, non ?

Ainsi, sous une photo où elle apparait plus sexy que jamais, dans une robe verte à paillettes rappelant un sapin de Noël, la petite sœur de Kendall Jenner s’est amusée à faire deviner le thème de sa nouvelle collection à ses fans :

«Pouvez-vous deviner le thème de ma collection de Noël de cette année… réponse DEMAIN» Alors, la nouvelle collection Kylie Cosmetics serait-elle en lien avec les sapins et donc dans des tons verts ? Pour le savoir, plus qu’à attendre demain ! On a trop hâte !