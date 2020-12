Kylie Jenner : la belle pose en brassière et embrase la toile avec son corps de rêve !

Caroline Receveur vient de poster une photo de sa tenue du jour via son compte Instagram ! La belle blonde était sublime dans une tenue all white !

La température est montée d’un cran sur Instagram ce samedi 12 décembre 2020 ! En effet, la sublime Caroline Receveur a dévoilé une vidéo de sa tenue du jour via sa story Instagram !

«Hello, je vais vous montrer ma tenue du jour ! Elle fait partie du drop de Recc Paris sortie hier ! Voici un ensemble Loungewear qu’on a retravaillé avec une taille ceinturée et des épaulettes qui fait vraiment une silhouette sensuelle !» A ainsi déclaré la jeune femme !

Une tenue que l’on vous propose donc d’admirer à votre tour ci dessous ! Il s’agit bien évidemment d’une capture d’écran de la story Instagram de la belle Caroline Receveur ! Via son feed Instagram, Caroline Receveur a également posté pas moins de deux photos de cette même tenue ! Un post que la maman de Marlon a légendé ainsi : «Like a virgin.»

Ainsi, les internautes ont adoré cette publication ! En effet, en l’espace d’à peine quelques heures, le post en question cumule déjà des milliers de likes et des centaines de commentaires… Et une chose est sûre, les internautes valident son look !

On vous propose donc de découvrir quelques commentaires adorables des internautes ! «Trop belle, la tenue est juste incroyable et très classe !» «Sublime Caroline Receveur, tu es juste magnifique dans cette tenue !» Peut on ainsi lire sur le réseau social de la chérie de Hugo Philip !

Des commentaires ultra positifs qui feront donc plaisir à la principale concernée ! D’autant plus qu’il s’agit d’une tenue signée Recc Paris, sa propre marque de prêt à porter !