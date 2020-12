Kylie Jenner et Stormi canons elles font l’unanimité sur Instagram !

Ce n’est un secret pour personne, Kylie Jenner est totalement gaga de sa petite Stormi. Sur Instagram, mère et fille se sont d’ailleurs photographiées avec le même look. Vous allez voir, le cliché est incroyable.

A ce jour, Kylie Jenner est l’une des stars les plus populaires sur la Toile ! Etant très proche de ses followers, la jeune femme se plaît à immortaliser tout son quotidien sur Instagram. Après avoir fêté Thanksgiving avec ses proches, la star se prépare à célébrer Noël avec sa famille. Malheureusement à cause de la pandémie, il n’est pas sûr que tout le clan Kardashian-Jenner soit réuni cette année.

En attendant, il y a fort à parier que Kylie Jenner a fait chauffer sa carte bleue pour gâter sa fille Stormi. En véritable maman poule, la femme d’affaires adore lui faire d’incroyables cadeaux. Mère et fille ont d’ailleurs une relation très fusionnelle ! Sur la Toile, leur duo fait souvent le buzz avec leurs hilarantes vidéos.

Comme ses autres sœurs, Kylie Jenner est – en ce moment – très occupée à gérer son business. Comme les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, elle multiplie donc les promos pour le plus grand bonheur de ses fans. La star veut le meilleur pour sa communauté ! Férue de mode, Kylie Jenner continue aussi de faire des partenariats avec les plus grandes marques.

Ses tenues inspirent ses followers, et ils sont d’ailleurs très nombreux à copier tous ses looks vestimentaires. Il y a quelques heures, la fille de Kris Jenner a fait sensation sur Instagram aux côtés de sa fille. Face caméra, toutes deux ont posé avec une tenue ultra tendance et similaire ! En tout, leur complicité a fait craquer les internautes.

«J’adore, vous êtes trop mignonnes», peut-on ainsi lire sous son post. Mais aussi : «Au top, les plus belles».