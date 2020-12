Kylie Jenner et Kim Kardashian préparent une nouvelle télé-réalité !

C’est la nouvelle du moment ! Kim Kardashian et Kylie Jenner vont lancer un tout nouveau programme avec Disney. Il sera d’ailleurs disponible sur les plateformes Hulu et Star.

En septembre dernier, les admirateurs de Kim Kardashian et de Kylie Jenner étaient attristés en apprenant la fin du tournage de «Keeping Up With The Kardashians».

Mais sachez que les deux stars reviennent en force via le streaming ! En effet, les filles de Kris Jenner auraient signé un contrat exclusif avec Disney pour produire et tourner dans une toute nouvelle télé réalité.

Le show devraient d’ailleurs être disponible sur les plateformes Hulu et Star (ndlr : filiales du groupe) ! Mais pour le moment, rien d’autre n’a fuité. Et personne ne sait quels seront les rôles de Kim Kardashian et de Kylie Jenner à l’écran. A ce jour, le mystère demeure !

Si l’équipe de COM de Disney a confirmé la nouvelle, le groupe a aussi souligné sur Twitter qu’il s’agit avant tout d’un «partenariat pluriannuel» avec Kris Jenner. La célèbre momager est toujours au rendez-vous pour gérer tous les juteux contrats de ses enfants. En tout cas, d’autres informations devraient être dévoilées dans les semaines à venir.

Comme sa demi-sœur Kim, Kylie Jenner s’est elle aussi lancée dans le domaine des produits cosmétiques. A ce jour, ses marques «Kylie Skin» et « Kylie Cosmetics » lui rapportent chaque mois un joli pactole.

Selon le magazine Forbes, la fortune de Kylie Jenner avoisinerait le seuil des 900 millions de dollars. Bosseuse née, la maman de Stormi met toujours le paquet pour lancer ses multiples gammes ! En parallèle à tout cela, l’influenceuse – qui fait rêver ses fans avec son train de vie – fait aussi des partenariats avec les plus grands labels ! Au même titre que Kim, on peut dire que Kylie Jenner a elle aussi le sens des affaires !