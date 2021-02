«Kylian, reste en France», implore la ministre des Sports, Roxana

Corentin Tolisso, 26 ans s’est fait opéré des tendons de la cuisse gauche suite à une blessure à l’entraînement hier. Son entraîneur, Hansi Flick, s’était dit, choqué de sa blessure.

«C’est une blessure sérieuse. Nous avons tous été choqués. Cela s’est passé à l’entraînement, sur un tir, il a ressenti une grosse douleur. (…) Cela fait vraiment de la peine. On va le soutenir dans les prochaines semaines, on aura encore besoin de lui. Je suis convaincu par ses qualités. Il avait besoin de rythme et il pouvait l’avoir en ce moment. Dans le passé, le Bayern a toujours montré qu’il était avec ses joueurs et les soutenait. Nous souhaitons qu’il revienne le plus vite possible avec ses qualités», a déclaré le tacticien allemand.