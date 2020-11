Kylian Mbappé : le Real Madrid n’aurait pas les moyens pour s’offrir le parisien

Interrogé par AS, sur l’avenir de Moukoko et Kylian Mbappé, Samuel Éto’o a souhaité les voir évoluer sous la tunique catalane qui a besoin des joueurs comme eux.

Alors qu’il est annoncé récemment par les médias qu’il fera son retour sur le terrain, Samuel Éto’o pense d’abord à ce qu’il faut faire pour relever le FC Barcelone. Questionné sur son ancien club, le Lion indomptable a donné sa préférence sur les joueurs qu’il aimerait voir au Camp Nou.

«Kylian Mbappé, pour le Barça, et je recruterais aussi un jeune joueur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Il a 15 ans (il a eu 16 ans vendredi). Sachant que Messi nous donne et nous donnera encore quelques années de plus, mais que son âge avance, nous devons nous préparer pour l’avenir du Barça». C’est pour dire, le camerounais porte toujours le FC Barcelone dans son coeur et se souci de sa relève.