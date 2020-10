Kourtney Kardashian se compare à une Barbie sur Instagram !

Kourtney Kardashian vient de faire sensation sur ses réseaux sociaux. Elle s’est d’ailleurs immortalisée en tant que «Barbie» lors de sa visite au MoMa de New York.

Depuis plusieurs années, Kourtney Kardashian et sa famille font le show dans «Keeping Up With The Kardashians». A l’écran, les proches de Kris Jenner ont dévoilé sans filtre tout leur quotidien pour le plus grand plaisir de leurs fans. Mais après avoir eu de nombreuses discussions, Kourtney Kardashian a été la 1ère a vouloir arrêté l’émission. Par la suite, ses sœurs et sa mère l’ont imitée dans sa décision !

A en croire certains tabloïds, le clan Kardashian-Jenner voudrait se focaliser sur leur vie de famille… Et le tournage de «KUWTK» n’était plus vraiment leur priorité. En attendant, les internautes peuvent continuer à suivre leur quotidien sur la Toile. Et dernièrement, Kourtney Kardashian a d’ailleurs fait savoir à ses abonnés qu’elle s’était envolée à New York.

Etant très active sur Instagram, la jolie brune a aussi immortalisé son voyage. Et elle en a profité pour partager quelques images de sa visite au «Museum of Modern Art». Pour sa petite virée, Kourtney Kardashian n’était pas seule ! En effet, Fai Khadra le meilleur ami de Kendall Jenner était aussi à ses côtés.

Ensemble, ils ont parcouru de nombreux marchés. Les deux stars ont aussi mangé dans les plus grands restaurants. Et un peu plus tard, Kourtney Kardashian a même pu retrouver l’influenceuse Maddison Rae ! En tout cas, sa visite au MoMa semble l’avoir marquée.

Il y a quelques heures, la star a d’ailleurs dévoilé une nouvelle photo d’elle dans le célèbre musée. Face au photographe, la jolie brune a posé avec un masque noir et un joli trench beige. «Art Barbie», a ainsi légendé la tante de North sous sa publication. Une description validée à l’unanimité par sa communauté !