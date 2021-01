Koeman : «Nous verrons si Messi peut jouer demain ou non»

Ronald Koeman continue toujours de tergiverser sur le retour de Lionel Messi. En conférence de presse ce samedi, il s’est prononcé sur son cas.

Dans les médias ibériques, ainsi que dans les coulisses, la finale de la Supercoupe d’Espagne entre FC Barcelone et Athlélic Bilbao s’annonce très ardue.

Les catalans ont déjà fourré le sol de Séville ce samedi où ils s’étaient entraînés. Lionel Messi absent dans le groupe hier vendredi à l’entraînement, s’est au moins entraîné aujourd’hui avec le club.

Mais ceci ne rassure toujours le néerlandais de compter sur lui pour demain. Ainsi en conférence de presse d’avant-match, il a évoqué son cas.

«Il s’est entraîné seul hier…Nous verrons s’il peut jouer ou non. C’est toujours le joueur qui a le dernier mot. Nous attendrons demain matin, pour voir comment son corps réagit. Nous espérons qu’il puisse être là demain», a-t-il déclaré sur la forme de Messi.

«Si les meilleurs peuvent être là, il y a toujours plus d’options de gagner. Nous parlons du meilleur joueur du monde. S’il n’est pas là, il nous manque quelque chose. Mais avec Leo, l’équipe est plus forte, avec sa créativité et son efficacité dont nous avons parfois besoin (…) Nous avons notre système. Bien sur que ça change si Leo est là, parce que nous parlons du meilleur du monde», ajoute le tacticien Batave.