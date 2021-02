Koeman fait l’objet d’un examen minutieux après la défaite de Barcelone face au PSG

Ronald Koeman a déclaré que Barcelone n’était pas encore prête à remporter les plus gros trophées, mais le Paris Saint-Germain leur a montré mardi jusqu’où ils devaient aller.

Kylian Mbappe a fait une émeute au Camp Nou, son triplé signant l’une des grandes performances individuelles de l’ère de la Ligue des champions et élevant son statut au rang de joueur le plus dangereux du monde.

Le joueur de 22 ans a certainement surpassé Lionel Messi, même si les comparaisons instantanées sont peut-être injustes pour l’Argentin, compte tenu du décalage dans les équipes que chacune avait derrière elles.

Ce n’était pas un combat entre Mbappe et Messi ni un échec de la part de Messi que son équipe de Barcelone ait été dépassée, surclassée et finalement effacée, une défaite 4-1 mettant le PSG en vue des quarts de finale.

Au lieu de cela, c’était un contrôle de la réalité pour le Barca de Koeman, une évaluation brutale de leur état de rétablissement et une mesure de la distance à parcourir avant de pouvoir rejoindre l’élite européenne.

«Je sais où nous en sommes», a déclaré Koeman. «Nous devons changer mais nous ne sommes pas au bout de cette route, nous sommes à mi-chemin.»

Le problème pour Koeman n’était pas le résultat, auquel beaucoup s’attendaient avant la blessure de Neymar et une série d’affichages encourageants en Liga a suscité de faux espoirs.

Si la mutilation du Bayern Munich la saison dernière était la fin de quelque chose pour Barcelone, un cycle terminé et des joueurs rejetés par la suite, le projet de Koeman ne fait, en théorie, que commencer.

Parmi ceux qui ont joué mardi, Pedri a 18 ans et Sergino Dest 20, avec Oscar Mingueza, Francisco Trincao et Riqui Puig tous les 21 ans. Ousmane Dembele et Frenkie De Jong ont tous deux 23 ans.

Pour certains de ces joueurs, c’était le plus gros match de leur carrière et cela se voyait, l’habituellement immaculé Pedri contrôlant mal une passe ou De Jong tombant sur un adversaire au lieu de glisser.

Et pourtant, ce qui peut déranger les joueurs, Messi et peut-être le nouveau président de Barcelone le mois prochain, c’est l’ampleur de l’écart, comment à la fin le coup de sifflet à plein temps a été un soulagement.

Dans une interview avec la télévision Movistar par la suite, De Jong a eu du mal à trouver les mots. «Je ne sais pas, il reste une jambe», dit-il. «Ce sera très difficile, nous le savons tous, mais nous allons essayer.»

«Nous devons changer»

«Il y a toujours un autre match», a déclaré Koeman. «Mais après un 1-4 (défaite) à domicile, je ne vais pas vous mentir, il y a très peu de chances.

Il avait misé sur la forme physique de Gerard Pique puis l’avait enlevé à 12 minutes de la fin, non pas pour blessure mais pour préservation. «Il n’était pas nécessaire de prendre des risques», a déclaré Koeman, à qui on a même demandé s’il avait le désir de continuer.

«Heureusement, je suis une personne assez honnête et directe», a déclaré Koeman. «Si j’étais quelqu’un qui était heureux quand nous gagnons et qu’après un résultat comme celui d’aujourd’hui, je n’avais aucune envie de continuer, ce serait fou.

«Je sais où nous en sommes. Nous devons changer mais nous ne sommes pas au bout de cette route, nous sommes à mi-chemin.

Avant le coup d’envoi, Koeman était arrivé aux portes du stade dans sa voiture, les supporters de Barcelone applaudissant en le voyant et scandant son nom.

Depuis sa nomination l’été dernier, Koeman a stabilisé le Barça, instillé un sens du but et promu la jeunesse. Il a hérité d’un gâchis et a apporté une direction. Mais il saura que tout ce n’est qu’une plate-forme, que les semaines d’ici juin seront ce qui définiront sa saison et finalement s’il restera en tant qu’entraîneur.

Barcelone est huit derrière l’Atletico Madrid en championnat, pointe 2-0 contre Séville en demi-finale de la Copa del Rey et a maintenant une montagne à gravir à Paris.

Une sorte de crescendo peut être nécessaire. Même si le PSG ne peut pas être rattrapé au match retour, Koeman ne peut pas se permettre l’humiliation. Tout ne peut pas être mis sur le compte de la transition.

«Je ne suis pas triste», a déclaré Koeman. «C’est un chemin que nous essayons de suivre et ce n’est pas encore la fin de ce chemin. Il me semble que je suis plus réaliste que d’autres.» D’autres peuvent ne pas être aussi patients non plus.

Avec AFP