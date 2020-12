Kim Kardashian s’est affichée dans un superbe bikini vert, posée dans son jacuzzi

Kim Kardashian s’est affichée dans un superbe bikini vert sur Instagram. Et franchement, posée dans son jacuzzi, la jolie brune est ultra sexy ! Kim Kardashian poste régulièrement des photos d’elle sur son Insta.

En effet, la jolie brune adore prendre la pose ou tout simplement faire quelques selfies. D’ailleurs, il y a quelques heures, la star de L’Incroyable famille Kardashian a pris la pose dans son incroyable jacuzzi. Et honnêtement, dans son mini bikini vert très sexy, la mère de famille était rayonnante !

En effet, cet ensemble de maillots de bain met parfaitement en valeur ses formes. Et franchement, cette couleur verte sapin, pile dans le thème de Noël, lui va très bien au teint !

En bref, on valide à la fois le maillot et la photo. D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. En effet, plusieurs fans ont, eux aussi, apprécié le cliché : «OMG», «Une bombe», «Reine», «Je meurs». Et franchement, on est complètement d’accord avec eux !