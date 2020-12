Kim Kardashian obtient enfin l’attention du procureur de Los Angeles !

Kim Kardashian utilise souvent sa notoriété pour faire bouger les choses. Notamment au sein du milieu carcéral. D’après TMZ, elle devrait bientôt rencontrer le nouveau procureur de L.A pour échanger à ce sujet.

En parallèle à son métier d’influenceuse, Kim Kardashian poursuit aussi ses études de droit. La star a d’ailleurs plusieurs fois utilisé sa notoriété pour faire bouger les choses dans le milieu carcéral. Par le passé, Donald Trump a libéré une détenue – soutenue par la star – qui avait été condamnée en 1996 à la perpétuité réelle pour trafic de cocaïne.

Malgré son casier judiciaire, cette dernière a toujours été présentée comme étant une personne «modèle». Et en ce moment, Kim Kardashian se démène pour faire sortir de prison «Julius Jones». Ce prisonnier risque la peine de mort pour «un crime» qu’il n’aurait pas commis. Sur la Toile, la maman de North a plusieurs fois fait savoir qu’elle aimerait que les réformes changent dans le système pénitencier.

Notamment à Los Angeles, lieu où elle réside avec sa famille. Et vous allez voir, la star pourrait avoir gain de cause. Un peu plus tôt cette semaine, Kim Kardashian s’est exprimée sur la mobilisation de sa communauté pour faire libérer certains détenus condamnés à tort.

«Le comté de Los Angeles est le plus grand système carcéral du pays. Et il abrite la plus grande juridiction de l’État», a ainsi écrit la star sur la Toile. Mais aussi : «Ces changements hors du bureau du procureur sont le changement que nous attendions (…). Son post a été relayé dans de nombreux médias.

Et visiblement ces messages ont attiré l’attention de George Gascon… Qui pour rappel, est aussi le nouveau procureur de L.A. Sur la Toile, l’homme politique a d’ailleurs fait savoir qu’il soutenait à fond le combat de Kim Kardashian. «Merci @kimkardashian. Nous avons besoin de toutes les mains sur le pont», a t-il ainsi légendé sur son post.

Et ce n’est pas tout ! D’après TMZ, la fille de Kris Jenner pourrait le rencontrer dans les jours à venir. En effet, des discussions seraient en cours. Alors affaire à suivre on vous dit ! Kim Kardashian obtient enfin l’attention du procureur de Los Angeles !