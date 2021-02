Kim Kardashian : la star demande le divorce de Kanye West

Hillary Clinton a réussi à troller Donald Trump avec un simple emoji le 17 février, en réaction à la destruction de son hôtel et casino d’Atlantic City.

Hillary Clinton a utilisé un emoji agitant la main pour dire au revoir au Trump Plaza Hotel and Casino, qui a été démoli dans le New Jersey mercredi matin. Elle a ombragé l’ancien président sur Twitter dans une réponse à une vidéo de l’épave, via Bloomberg.

Alors que l’emoji bien connu est généralement utilisé pour dire «bonjour» ou «au revoir», il est évident que l’utilisation de l’icône par Hillary Clinton symbolisait un adieu souriant à la propriété détruite depuis par Donald Trump.

Le mépris d’Hillary pour Donald, 74 ans, est bien documenté, en particulier lors de leurs élections présidentielles respectives à la Maison Blanche en 2016.

Avant que Trump perd l’élection présidentielle de 2020 au profit du président Joe Biden, Hillary Clinton, 73 ans, a clairement indiqué qu’elle le ferait. tout ce qui est en son pouvoir pour «retirer» Donald Trump en tant que leader du monde libre.