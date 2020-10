Kim Kardashian : la star de la télé-réalité dénonce la fin du cessez-le-feu en Arménie

Alors que les combats font rage dans la région du Haut-Karabakh entre les armées arméniennes et azéries, Kim Kardashian, d’origine arménienne, a dénoncé la situation.

La star, qui s’implique de plus en plus dans des problèmes sociaux et politiques, a publié sur son compte Twitter la vidéo d’une jeune femme expliquant la situation, du point de vue arménien.

Le Haut-Karabakh est une région séparatiste de l’Azerbaïdjan peuplée d’Arméniens, que se disputent les deux pays depuis trente ans. Entre 1988 et 1994, la guerre y a fait 30.000 morts. A la fin de ce conflit, le Haut-Karabakh est passé sous tutelle arménienne avec un statut indépendant, non reconnu.

De nouveaux affrontements meurtriers ont eu lieu en 2016, lors de la guerre dite des «quatre jours». L’Azerbaïdjan considère toujours avoir été spoliée de son territoire et l’Arménie estime avoir récupéré ce qui lui appartient. Le conflit a repris le mois dernier.

De l’aide

Kim Kardashian a également retweeté le post d’Eric Esrailian, gastroentérologue de l’Université de Californie et producteur du film The Promise, avec Oscar Isaac. Il dénonce l’allié de l’Azerbaïdjan, «la Turquie et le désir d’un nettoyage ethnique».

Par ailleurs, l’épouse de Kanye West a également demandé au Congrès américain d’intervenir. La star de L’incroyable famille Kardashian a aussi partagé un lien pour venir en aide aux civiles victimes du conflit.