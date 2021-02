Kendall Jenner : une fois de plus, la sœur de Kim Kardashian surprend avec une tenue d’été

Kendall Jenner est une mannequin, femme d’affaires et personnalité de la télévision qui a gagné en popularité depuis 2007 pour avoir participé à l’émission de télé-réalité familiale «Keeping Up with the Kardashians». Grâce à son talent, elle est l’une des femmes les plus suivies sur les réseaux sociaux.

La native de Los Angeles a partagé des images ces derniers jours faisant la promotion d’un de ses nouveaux produits: un dentifrice. Elle peut être vue depuis la salle de bain et devant le miroir tout en faisant sa routine beauté.

Ces dernières semaines, la mannequin de 25 ans a pris des vacances bien méritées avec sa sœur Kylie Jenner. Au lieu de cela, E sta a décidé de profiter du climat de Jalisco, au Mexique, et a séjourné dans un hôtel de luxe de la région. De cet endroit magique, ils ont partagé du contenu multimédia pour faire tomber leurs adeptes amoureux.

Au cours des dernières heures, Kendall a partagé des histoires sur son compte Instagram officiel qui ont attiré tous les yeux de ses fans. En eux, vous pouvez voir la beauté débordante américaine vêtue d’une tenue d’été composée d’un pantalon de sport et d’un maillot de bain bleu.

Comme prévu, la publication du membre du clan Kardashian a conquis le cœur de millions d’adeptes qui étaient de plus en plus amoureux de la beauté de ce modèle.