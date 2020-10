Kendall Jenner ultra glamour pour la nouvelle campagne Calvin Klein !

Nouveau shooting ultra canon pour Kendall Jenner ! Elle pose ultra glamour pour la nouvelle campagne Calvin Klein et enflamme la toile !

La mannequin Kendall Jenner n’en finit pas de faire le buzz sur Instagram ! Et pour cause, chacun de ses posts est liké et commenté par les fans qui l’adorent !

Suivie par plus de 140 millions d’abonnés, Kendall Jenner fait partie des it-girls de la saison ! Sans surprise, la jolie brune se montre toujours à la pointe de la mode et des dernières tendances ! Sur les podiums ou dans la vie de tous les jours, elle est toujours ultra canon ! Vous ne trouvez pas ?

D’ailleurs Kendall a encore enflammé la toile en postant sa nouvelle campagne pour Calvin Klein ! On vous explique ! Comme à chacun de ses shootings pro, Kendall Jenner nous partage les résultats sur Instagram ! Sans exception, elle nous poste donc il y a quelques heures les résultats de sa nouvelle campagne pour Calvin Klein !

En effet, Kendall est donc l’égérie de la marque pour cette campagne automne-hiver 2020 ! Nous dévoilant 4 looks, elle pose ultra glamour dans des tenues toutes plus sublimes les unes que les autres ! Blanc, beige, écru ou encore camel sont les couleurs de cette nouvelle campagne ! Les mots style et glamour décrivent à la perfection cette nouvelle co que Kendall Jenner porte à merveille !

D’ailleurs, les fans partagent aussi cet avis ! Le post a en effet été liké par plus de 2 millions de personnes ! Mais ce n’est pas tout ! Les commentaires adoratifs fusent aussi dans tous les sens : «Tu es sublime, j’adore.» ou encore «ce shooting est fou ! Je valide les tenues.» écrivent alors les fans.