Kanye West, le rappeur a manifestement omis de solder les comptes avec ses employés.

Selon des documents juridiques obtenus par The Blast, l’interprète de Gold Digger et Live Nation, qui a organisé avec lui son opéra live au Hollywood Bowl l’année dernière, sont attaqués en justice à hauteur d’1 million de dollars pour «des salaires impayés, des salaires continus, des dommages et intérêts, des sanctions civiles, des pénalités statutaires et des frais d’avocat».

«Les plaignants ont supervisé, contrôlé et dirigé la production, et les employés lésés ont travaillé de nombreuses heures sur la production et n’ont pas été payés à temps pour leur travail, ou n’ont pas été payés du tout », apprend-on dans la plainte.

La star pour l’instant n’a pas encore donné sa version des faits évoque déjà sa nouvelle candidature pour la présidentielle américaine de 2024 ankylosé par ses 60.0000 voix.