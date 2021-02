Juventus : Pirlo reste optimiste pour le titre de la Serie A

Ce lundi soir, la Vieille Dame a renoué avec la victoire en battant Crotone (3-0). Après la rencontre, Pirlo a retrouvé ses espoirs et confie que la lutte pour le titre n’était pas terminée pour son équipe.

Dans un match bien livré à domicile, la Juventus Turin a cloué son vis-à-vis. Accompagné d’un Cristiano Ronaldo très en forme, le Portugais a été auteur d’un doublé uniquement inscrit sur des buts de tête parfaits.

Après la rencontre, Pirlo a félicité ses joueurs et affirme que la lutte pour le titre n’était pas encore terminée.

«Je ne suis pas inquiet, nous savons que l’Inter Milan est une bonne équipe, une grande équipe. On savait que l’on se disputerait le Scudetto avec elle et d’autres équipes», a déclaré l’entraîneur des Bianconeri.

«On doit se concentrer uniquement sur nous et essayer de marquer le plus de points possible pour être en position de pouvoir lutter pour le titre à la fin de la saison», ajoute t-il.