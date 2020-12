Juventus : Pirlo craint le Barça mais croit à une victoire !

Lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur italien des tournois s’est prononcé sur son adversaire du jour, FC Barcelone. Andrea Pirlo est craintif tout en reconnaissant que le club catalan peut surprendre à tout moment.

«Je ne pense pas que le Barça est en crise», a-t-il fulminé concernant les dernières situations pénibles du FC Barcelone avec les défaites répétées en Liga.

Néanmoins, les catalans gardent une bonne forme en champions League. Les protégés de Koeman ont fait le pleins avec cinq victoires en cinq matches et comptent 15 points dans le groupe G, dont 3 points d’avance sur la Juventus de Turin.

Ce qui rend Pirlo méfiant : «Il possède de très bons joueurs et ils ont un nouvel entraîneur qui met en place un nouveau projet. Nous devons croire en la victoire mais ce sera un match difficile et nous nous attendons à souffrir. Mais bien évidemment, nous aurons des opportunités à exploiter. Nous avons appris de nos erreurs à l’aller et je suis convaincu que nous pouvons créer l’exploit.»

Cependant, la première place sera de mise ce soir. Andrea Pirlo reconnaît d’ailleurs l’importance de cette position du groupe G et envisage surclasser le Barça.

«Outre le classement, terminer en tête du groupe permet d’obtenir un meilleur tirage pour les huitièmes de finale», a-t-il ajouté concernant ce choc de titan.