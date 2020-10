Juve – Barça : Cristiano Ronaldo sera t-il au rendez-vous contre Messi ?

La police sud-africaine a procédé à l’arrestation de cinq suspects dans l’affaire du meurtre de Senzo Meyiwa, capitaine de l’équipe nationale de football sud-africaine ce lundi.

Senzo Meyiwa abattu au domicile de sa petite amie à Johannesburg depuis 2014, sa mort qui était jusque-là un mystère pourrait bientôt être élucidée. Aujourd’hui la police affirme avoir fait une avancée importante dans l’enquête.

«Je suis heureux d’annoncer qu’il y a eu une avancée majeure dans l’affaire du meurtre de Senzo Meyiwa. Les cinq premiers suspects ont été arrêtés entre huit et dix heures du matin ce matin dans les provinces du Gauteng et du KwaZulu-Natal». A déclaré le ministre de la Police Bheki Cele.

«La police et les procureurs sud-africains sont persuadés d’avoir un réquisitoire incontestable contre chacun des cinq suspects» a-t-il ajouté. Le ministre de la Police a souligné la «douleur incommensurable» de sa famille et de ses fans et s’est engagé à ce que «justice soit faite».

Seulement, jusqu’à présent, la police n’avait pas réussi à trouver de suspects, ce qui avait suscité des accusations d’incompétence.