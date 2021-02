Justin Bieber : le chanteur vole ces produits de beauté à sa femme Hailey Baldwin !

L’entreprise a ouvert il y a moins de deux ans que la chanteuse créée avec le groupe de luxe LVMH ferme ses portes.

Le fait que la pandémie ait affecté l’économie mondiale et la direction des affaires est bien connu. Mais vous pouvez croire qu’au niveau de Rihanna, ces choses n’arrivent pas.

Grande erreur. La chanteuse de 32 ans, presque complètement retirée de la scène, fait des affaires depuis un certain temps dans les secteurs de la beauté, de la mode et des soins de la peau. Mais ça ne marche pas du tout. Parmi ses paris, figurait Fenty, sa ligne de mode qui a déjà signalé la fermeture de ses portes au public.

La vérité est qu’avec une fortune estimée par Forbes à 600 millions de dollars, la crise sanitaire l’a atteint et a été contrainte de mettre fin, au moins pour le moment, à l’un des piliers clés de son activité.

Pour cette raison, il se concentrera actuellement sur Fenty Beauty, sa marque de beauté, et Fenty Skin, avec des produits destinés aux soins de la peau. La marque Savage x Fenty, dédiée à la lingerie, reste également dans le domaine de l’habillement.

Décision difficile

Dans le contexte actuel, cela n’aurait pas dû être une décision facile à prendre. La firme a été conçue avec une grande attente par la chanteuse qui aime la mode et a voulu mettre son cachet et son style sur la philosophie et les collections de sa marque.

La disparition a été annoncée par son partenaire chez LVHM, le conglomérat de luxe français. Dans la communication, il est dit qu’ils «suspendent leur collaboration», car c’est une ligne dans les rangs de l’usine d’une plus grande marque qui l’a reçue comme un différentiel pour leur offre.

Le communiqué précise que seuls quelques salariés resteront dans les bureaux de Paris pour clôturer certaines opérations en cours. Bien sûr, c’est un coup dur pour le chanteur, qui fait face à la première fermeture de toutes les entreprises entreprises jusqu’à présent.

Vos lignes grand public sont généralement un succès et vous devrez maintenant digérer ce revers. L’instagram Fenty qui proposait des lunettes, des chaussures et des vêtements est inactif depuis le 1er janvier, on voit donc qu’il s’agissait d’une détermination assez planifiée, quoique brusque, pour le public et ses fans.

On estime que l’activité se terminera vers la fin février, début mars pour mettre fin à la relation avec les fournisseurs et les clients. La plupart des ventes de la marque ont été réalisées via le commerce électronique, c’est pourquoi elles doivent encore respecter divers engagements avant l’avis de fermeture.

Dommage puisque Fenty a atteint de bons volumes de ventes et a des implantations dans certaines galeries européennes. Ils travaillent sûrement sur la manière la plus ordonnée de finir avec les locaux physiques et de mettre les chiffres en ordre.

Le reste, dans l’ordre

Hormis ce revers, les autres marques se portent bien. De plus, votre marque de lingerie vient de recevoir d’énormes recommandations. Un fonds d’investissement a placé 95 millions d’euros dans son entreprise.

Le fonds s’appelle L Catterton et fait partie du groupe LVHM, on en déduit donc que les relations sont en bons termes. En 2019, Rihanna a été désignée comme l’artiste musicale la plus riche du monde et jusqu’à présent, on ne sait pas comment cette fermeture affectera sa fortune.

Avec la musique mise de côté de sa vie il y a quelque temps, elle est une femme puissante, considérée comme 22 selon la liste Forbes. Ses disques continuent de générer des redevances. Grâce à Umbrella (2007) et Diamons (2012), il a vendu plus de 280 millions de disques, dépassant Céline Dion et Mariah Carey.

Bien qu’il semble, dommage que malgré ses fans, il ne reviendra plus dans cette arène. Cela fait plus de cinq ans depuis sa dernière sortie: Anti.

Bien sûr, il ne laisse jamais de côté son côté altruiste. Leurs efforts accompagnent la lutte contre la pandémie et la discrimination sous toutes ses formes, en agissant derrière le mouvement Black Live Matters.

En juin de l’année dernière, la femme d’affaires a annoncé un don important avec le fondateur de Twitter Jack Dorsey, de 15 millions de dollars à des ONG qui luttent contre la maladie mentale, un domaine sensible en période de pandémie.

En mars 2020, la crise due à l’apparition du Coronavirus avait à peine commencé, sa fondation a fait don de 5 millions de dollars pour aider à équiper et protéger le personnel de santé.