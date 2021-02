Justin Bieber fond en larmes car sa Rolls Royce est enfin terminée au bout de trois ans

Wiz Khalifa n’a pas hésité à mettre Kevin Durant sur la sellette via une histoire hilarante de retour en arrière.

Tel que rapporté par HipHopDX, le rappeur de Pittsburgh a frappé Instagram Live jeudi soir pour célébrer la sortie du projet de compilation Taylor Gang, Taylor Nights.

À un moment donné pendant la diffusion, Wiz a décidé de partager une anecdote amusante impliquant son bon ami KD. Eh bien, c’est probablement beaucoup plus amusant pour Wiz maintenant avec le recul.

«Kevin Durant, c’est le pote de l’époque. Tu te souviens quand tu m’as laissé à l’extérieur du club? dit le rappeur avec un joint à la main. «Ouais, mec, il m’a laissé en dehors du club. Nous étions sur le point d’entrer dans le club et ils l’ont regardé et ils (vraisemblablement les videurs) ont regardé tout le monde avec qui il était, et ils se sont dit: «Vous pouvez tous entrer mais il ne peut pas. «[Durant] était comme, ‘Bro, je vais vous voir plus tard, yo.»

Froid

Wiz a poursuivi en disant que la seule raison pour laquelle il était allé au club était qu’il avait reçu une invitation de Durant. Bien que la plupart des gens aient quitté la scène en se sentant humiliés et trahis, Wiz a refusé de laisser l’incident gâcher sa nuit.

«Mais ce que j’ai fait, cependant… je suis revenu, non? Et je suis rentré dans le club et je l’ai rencontré là-bas, vous savez ce que je dis», a déclaré Wiz. «Parce que je ne suis pas en reste, tu me sens? Aucun amour perdu, playa… Tout va bien. Ne trébuche même pas. Ce n’est pas de ta faute.»