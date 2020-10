Justin Bieber fait sensation en s’affichant avec un look qui pourrait bien vous inspirer !

Sur la Toile, Justin Bieber a fait l’unanimité avec son nouveau post. Pour sa photo, le chanteur a d’ailleurs posé avec un look qui a été validé par ses nombreux followers.

Bien que Justin Bieber soit passionné par la musique, il aime aussi par dessus tout la mode ! A ce jour, l’interprète de «Baby» gère d’ailleurs avec brio sa propre marque «Drew House».

Il y a quelques jours, la star a aussi dévoilé sa toute nouvelle création : Une paire de Crocs pour le moins originale ! Jaunes et ornés de jolis motifs, les chaussures ont visiblement conquis sa communauté !

Même l’actrice Millie Bobby Brown semble adorer les nouvelles Crocs crées par Justin Bieber ! Dernièrement, le chanteur a de nouveau conquis ses abonnés avec un nouveau post.

Pour sa photo, le chéri d’Hailey Baldwin a d’ailleurs misé sur un look old-school et très coloré. Dans le fil des compliments, les compliments et les likes étaient au rendez-vous… Well done !