Justin Bieber et Cardi B : les deux artistes sont nominés au Music Awards 2020

Les Music Awards aux USA seront diffusés en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles, le dimanche 22 novembre. Malgré la crise sanitaire actuelle, de nombreuses stars y participeront aux Music Awards, cette année. Justin Bieber et Cardi B y compris !

De son côté, Justin Bieber souhaite recevoir son quatrième prix en tant que «artiste masculin préféré – pop/rock». En remportant ce prix, il établirait un record dans cette catégorie.

À ce jour, Justin Bieber est à égalité avec Barry Manilow, Michael Bolton, Eric Clapton et Michael Jackson avec trois prix chacun. Les deux autres nominés de cette catégorie, cette année, sont Post Malone et The Weeknd.

L’interprète de «Baby» apparaît également sur la liste des nominés aux NRJ Music Awards (France), dans la catégorie «Artiste Masculin International de l’année». Woaw !

Quant à Cardi B, elle a remporté le prix de l’»artiste rap/hip-hop préféré» au cours des deux dernières années. Cette année encore, elle figure dans la catégorie «artiste féminine préférée – rap/hip-hop». Et ce, au côté de Nicki Minaj et Megan Thee étalon. On leur souhaite donc bonne chance ! Et que les meilleurs gagnent !

Dans le cas où Justin Bieber et Cardi B gagneraient un prix, cela serait totalement mérité. En effet, les deux artistes ont été très productifs, cette année. Et ce n’est rien de le dire ! Ce dernier mois, Justin Bieber a sorti «Stuck With U», «Holy» et «Lonely». Soit trois morceaux, au titre évocateur, composés par lui-même. Rien que ça !

Quant à Cardi B, elle a fait un carton dans le monde entier avec son titre «WAP«. Ainsi, il a reçu la certification disque de platine (vendre un million d’exemplaires aux USA) en moins d’un mois. Un exploit donc ! Tout deux méritent leur place ! Affaire à suivre donc !