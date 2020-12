Juan Mata invite Messi à Manchester United !

Au micro de Mundo Deportivo, l’international espagnol Juan Mata a déclaré ouvertement qu’il ne veut pas voir Messi jouer pour Man City alors que le Man United est prêt pour l’accueillir.

Quelle sera précisément la prochaine équipe de Lionel Messi ? Actuellement, l’argentin fait débat dans les médias concernant le prochain mercato estival de 2021.

Et s’il arrive à quitter le FC Barcelone, sa prochaine destination sera ce qui va plus intéresser les fans. Mais pour le moment, on peut retenir qu’un appel à pied ferme de Neymar peut l’emmener à Paris.

Outre le club parisien, Manchester City de Pep Guardiola serait aussi dans les alentours pour enrôler le sextuplé ballon d’Or. Ce qui ne plaît justement pas Juan Mata, le sociétaire de Man United qui veut plutôt le voir enfiler la tunique des Reds Devils la saison prochaine.

«Il me rend heureux à chaque fois que je le vois jouer. Quand je vis un mauvais moment, je vais regarder des vidéos de lui sur YouTube et tout de suite ça va mieux. (…) Pour le bien de mon club, j’espère qu’il ne jouera jamais à l’Etihad. S’il veut venir jouer en Angleterre, qu’il vienne à United», a-t-il déclaré.