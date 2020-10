Josey : voici pourquoi la chanteuse ivoirienne ne laisse personne indifférent

À l’état civil, cette perle de la musique ivoirienne répond au nom de Gnakrou Josey Priscille. Cette sublime artiste qui est entrée dans la trentaine souffle une bougie de plus ce 29 Juin 2020.

C’est peu de dire que Josey retient tous les regards. Personne ne résiste à ses indicibles atouts naturels. Faisons ensemble une petite incursion dans la malle à secrets qui fondent sa célébrité grimpante.

Gnakrou Josey Priscille alias Josey fait constamment la une de la presse people et de la toile. Toutes ses sorties sont automatiquement «happées» par des mélomanes et des journalistes presqu’hystériques.

Le premier motif de cette célébrité selon plusieurs personnes provient de sa liaison avec le footballeur international ivoirien Serey Dié Geoffroy avec qui elle a d’ailleurs un mignon garçon, Shama. C’est une raison. Pas du tout la majeure en tout cas. Josey a bien d’autres forces dans son sac.

C’est une magnifique et charmante femme. Sa plastique de rêve dévoile ses rondeurs et ses grâces alléchantes. Une générosité corporelle qui sied aussi bien aux normes africaines que classiques. Et ce n’est pas notre capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié alias «Alphonse» qui dira le contraire. Au delà de son charme incontestable, la nature a doté Josey d’un talent fou et débordant.

Elle a une voix à nulle autre pareille. Un magnifique timbre vocal qui s’adapte à tous les rythmes. Sa voix naturelle captive, berce et convainc les oreilles les plus fines et les plus exigeantes.

Elle chante bien et nulle ride ne défigure ce talent qui s’adapte à toutes les musiques : coupé-décalé, afro-zouk, R&B, soul, afro-dance, rumba congolaise. Elle est très couramment sollicitée par des artistes internationaux pour des featurings. Vous en savez les raisons.

Cette dynamique artiste qui fait la fierté de toute la Côte d’Ivoire est une fervente chrétienne. Elle a d’ailleurs appris à chanter en live dans son église. Elle est sans nul doute bénie par L’Éternel qu’elle loue. Aujourd’hui, tous nos voeux de santé et de bonheur accompagnent Josey ! Dieu bénisse Josey !

Dan Singault de Blagouin