Josey : ses quatre vérités aux jaloux et méchants

La vedette de la chanson ivoirienne Josey réclame un peu d’humanité même sans compassion. Elle en a assez de ceux qui se mêlent et parlent de tout sans rien chercher à comprendre.

L’ancienne étudiante de l’école nationale d’administration, Josée Priscille Gnakrou, alias Josey, partage une partie de ce qu’elle a traversé comme difficulté courant 2019.

En effet, l’avocate des femmes a fait des confidences sur sa vie ce jeudi dernier. Des aspects méconnus du grand public qui la critique à tort et à travers.

Elle explique : «Un an jour pour jour… Le seigneur a fait de grandes choses dans ma vie en 2019. Ce jour-là, je sortais de la Polyclinique de l’Indénié suite à une intervention chirurgicale.

Intervention qui visait à m’enlever une hernie ombilicale. J’aurai pu ne pas me relever de ce lit parce j’ai cours de cette même année, j’en étais à ma deuxième opération, la première était pour m’enlever un kyste ovarien».

La diva ivoirienne du style musical entre coupé-décalé, afro-zouk, RnB contemporain, musique soul et afro-dance fait des mises au point. Elle réclame au jaloux, aux acrimonieux un peu d’humanité avant de juger de son physique, son corps.

«Avant d’insulter mon corps et mon ventre, ayez la décence de porter mes souliers, histoire de savoir ce qui se passe. Je montais sur scène et je dansais, et les fans étaient contents et je faisais des photos, mais juste après, je me tordais de douleurs et il me fallait 2 à 3 heures pour que la douleur passe et que j’arrive à me tenir débout correctement», a détaillé la chanteuse.

Aux demeurés, elle conseille un autre diplôme qui permet de gagner bien sa vie au lieu des commérages: «Des jours après, on voit vos commentaires méchants sur les réseaux sociaux. Si vous aviez une vague d’idées de ce qu’on traverse parfois, vous seriez plus humains. Je ne cherche aucune compassion. Je n’en ai pas besoin. Mais vous devriez comprendre à la fin de la journée, que la méchanceté gratuite n’a jamais rendu riche».

A bon lecteur…