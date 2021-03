Joël Aïvo : «…toute ma pensée est dressée vers la Prison civile de Missérété où se trouve Reckya Madougou»

À l’occasion de la célébration de la journée internationale des femmes, ce lundi 8 mars 2021, les femmes battantes du Parti Les Démocrates lors de leur déclaration ont réclamé du régime de la rupture, la libération de la candidate Reckya Madougou.

Sous mandat de dépôt depuis le vendredi soir, l’arrestation de Reckya Madougou et son emprisonnement à la prison civile de Missérété reste toujours inacceptable chez les démocrates. En ce jour spécial pour les femmes, plusieurs acteurs politiques l’ont dédié cette journée pour saluer son courage.

Ainsi, les femmes dudit parti ont pensé à elle et ont profité de l’occasion exceptionnelle pour demander au régime de la rupture de libérer l’opposante si réellement il tient respecter les droits appartenant à cette gente.

Lire le message des femmes du Parti «Les Démocrates»

COMMÉMORATION DE 08 MARS 2021 : LES FEMMES DU PARTI LES DÉMOCRATES EXIGENT LA LIBÉRATION DE RÉCKYA MADOUGOU

FEMMES BENINOISES ;

FEMMES D’AFRIQUE ;

FEMMES DU MONDE ;

En ce jour solennel du 08 mars Journée Internationale de la Femme, les femmes du parti « Les Démocrates » se joignent à vous pour poursuivre la tradition de lutte, de combat des femmes pour leur libération, l’égalité avec les hommes et leur acceptation égale dans la gestion de la cité.

Notre Parti « Les Démocrates » s’est résolument engagé dans ce combat qui, dans sa profondeur, concerne les droits de la personne humaine, les droits civils et politiques et socio-économiques.

En effet, dans aucun de ces domaines, la femme ne doit être laissée sur le quai ou considérée comme un être inférieur.

C’est pourquoi, à l’occasion de l’élection présidentielle de 2021, le Parti « Les Démocrates » a voulu donner un signal fort concret de sa volonté de promouvoir la femme, en choisissant nonobstant les tabous encore tenaces dans notre société patriarcale, l’amazone Réckiatou MADOUGOU comme sa candidate.

Certes, dans le passé, des femmes de qualité ont été candidates mais c’est bien la première fois qu’un grand parti prend le pari de relever le défi de la promotion de la femme afin que la moitié du ciel comme le disait le Président MAO ne soit abandonnée dans le développement de la Cité.

La réponse du Président Patrice TALON et du pouvoir de la rupture, a été prompte, l’emblème que Les Démocrates ont voulu mettre en lumière a été exclu et envoyé à la CRIET. Et comme pour mieux célébrer la journée de la femme, une section spéciale a été dans la foulée créée à la prison de Missérété avec comme Première prisonnière Réckiatou MADOUGOU.

Voilà comment Patrice TALON perçoit la femme béninoise. Elle doit rester dans son coin et jouer les seconds rôles, en somme « SOIS BELLE ET TAIS-TOI ». Et si elle s’élève surtout avec les velléités de jouer un rôle dans la gestion de la cité : c’est la prison.

Patrice TALON et sa rupture doivent libérer l’amazone, la patriote Réckiatou MADOUGOU immédiatement.

A cet égard, nous invitons toutes les femmes du Bénin, d’Afrique et du Monde à intensifier la lutte pour mettre fin à cette injustice, cette discrimination et à cette mysogénie.

Nous avons plus que jamais conscience que notre combat pour nous les femmes au Bénin s’inscrit dans la lutte globale et multiforme que mène notre peuple pour la restauration de la Démocratie, de l’Etat de droit, des droits de la Personne Humaine et du panier de la ménagère.

VIVE LES FEMMES BENINOISES

VIVE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

LIBERTE A Réckiatou MADOUGOU

QUE DIEU BENISSE LE BENIN.

Je vous remercie.

Mme ADÉLÉKÉ Moudjidath

Porte-Parole