Joël Aïvo : «Je savais que je n’étais pas positif au Coronavirus »

Dans une publication sur sa page facebook, ce mardi 22 décembre 2020, le professeur de droit, Joël Aïvo a indiqué qu’il a été deux fois testé négatif. Ceci, une dizaine de jours après son test positif à la covid-19.

«J’ai été testé deux (2) fois Négatif à la Covid 19 depuis ce samedi 12 décembre. Nous sommes des humains exposés, tous sans exception, à la maladie. Mais ce samedi là, je savais que je n’étais pas positif au Coronavirus et ce, depuis le début », a-t-il fait savoir. Néanmoins, ajoute-t-il, « je me suis soumis, par respect pour l’Etat et par application du principe de précaution».

Ces dix (10) jours d’isolement ont permis à l’universitaire de méditer davantage sur la bataille qui s’annonce, les forces démocratiques en présence et les moyens qui s’offrent à lui pour l’emporter. «J’ai surtout pensé à ce que deviendrait ce pays aux yeux du monde, si la démocratie ne l’emporte pas de nouveau, si l’apaisement et la joie de vivre ne reviennent pas dans les foyers», a martelé le probable candidat à la présidentielle d’avril prochain.

Il dit sortir de « ces dix (10) jours de “confinement blanc”, revigoré par ce sentiment d’injustice et plus que jamais aguerri». Il s’est réjoui particulièrement de l’attachement, de la détermination et de l’engagement du peuple béninois à ses côtés pour la restauration de la démocratie et de l’État de droit.

Saisissant l’occasion, l’opposant à Patrice Talon, Joël Aïvo a exprimé sa gratitude au corps médical mobilisé contre la pandémie sans manquer d’exhorter les uns et les autres à la prudence et au respect des gestes barrières.