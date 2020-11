Joe Biden nomme son conseiller Ron Klain futur chef de cabinet de la Maison-Blanche

Le président américain élu accélère les préparatifs de son arrivée au pouvoir et choisit un proche, avec qui il a déjà travaillé lorsqu’il était vice-président, pour diriger son cabinet.

Joe Biden a choisi mercredi 11 novembre Ron Klain, un démocrate chevronné, pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche, a-t-il annoncé dans un communiqué.

«Ron a été d’une valeur inestimable pour moi au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble», a déclaré le président américain élu à propos de cet homme de 59 ans qui était son chef de cabinet lorsqu’il était vice-président.

«L’expérience longue et diversifiée de Ron Klain et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j’ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison Blanche alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays», a ajouté Joe Biden.

Un collaborateur de longue date

Ron Klain, 59 ans, a également travaillé avec Joe Biden lorsqu’il était président du Comité judiciaire du Sénat. Il a ensuite été le chef de cabinet du vice-président Al Gore. Sous la présidence de Barack Obama, Ron Klain a coordonné la réponse de la Maison-Blanche à la crise Ebola en 2014.

Ron Klain a assuré que cette nomination était «l’honneur d’une vie» d’être nommé à ce poste. «J’ai hâte de les aider, lui et la vice-présidente élue, à rassembler une équipe talentueuse et diversifiée pour travailler à la Maison-Blanche, pour nous atteler à leur ambitieux programme de changement, et chercher à combler les divisions dans notre pays», a-t-il ajouté.

Le choix de Ron Klain a suscité les éloges des démocrates. La sénatrice Elizabeth Warren a qualifié sa désignation de «super choix» parce qu’il «comprend l’ampleur de la crise sanitaire et économique et il a l’expérience pour diriger cette prochaine administration».

Avec AFP