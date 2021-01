Joe Biden a prêté serment et devient le 46e président des États-Unis

Élu en Novembre dernier, Joe Biden a prêté serment, ce mercredi 20 janvier 2021, en tant que 46e président des Etats-Unis. Voici ci-dessous l’intégralité de son discours d’investiture.

Discours d’investiture de Joe Biden

Le juge en chef, Roberts; la vice-présidente, Harris; la présidente, Pelosi; le chef, Schumer; le chef, McConnell; le vice-président, Pence. Mes distingués invités, mes compatriotes américains.

C’est le jour de l’Amérique. C’est le jour de la démocratie. Une journée d’histoire et d’espoir, de renouveau et de détermination. Grâce à un creuset pour les âges, l’Amérique a été testée une nouvelle et l’Amérique a relevé le défi. Aujourd’hui, nous célébrons le triomphe non pas d’un candidat mais d’une cause, une cause de démocratie. Le peuple – la volonté du peuple – a été entendu, et la volonté du peuple a été écoutée.

Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse, la démocratie est fragile et, à cette heure mes amis, la démocratie a prévalu. Alors maintenant, sur ce terrain sacré où, il y a quelques jours à peine, la violence cherchait à ébranler les fondations mêmes du Capitole, nous nous réunissons en une seule nation sous Dieu – indivisible – pour effectuer le transfert pacifique du pouvoir comme nous le faisons depuis plus de deux siècles.

Alors que nous regardons vers l’avenir à notre manière unique aux États-Unis, agités, audacieux, optimistes et visons une nation que nous savons que nous pouvons et devons être, je remercie mes prédécesseurs des deux parties. Je les remercie du fond du cœur. Et je connais la résilience de notre Constitution et la force, la force de notre nation, tout comme le président Carter, avec qui j’ai parlé hier soir et qui ne peut pas être avec nous aujourd’hui, mais que nous saluons pour sa vie de service.

Je viens de prêter un serment sacré que chacun de ces patriotes a prêté. Le serment prêté par George Washington. Mais l’histoire américaine ne dépend d’aucun de nous, ni de certains d’entre nous, mais de nous tous. Sur nous, les gens qui recherchent une union plus parfaite. C’est une grande nation, nous sommes de bonnes personnes. Et au fil des siècles, à travers les tempêtes et les conflits en paix et en guerre, nous sommes allés si loin. Mais nous avons encore beaucoup à faire.

Nous avancerons avec rapidité et urgence car nous avons beaucoup à faire en cet hiver de périls et de possibilités importantes. Beaucoup à faire, beaucoup à guérir, beaucoup à restaurer, beaucoup à construire et beaucoup à gagner. Peu de gens dans l’histoire de notre pays ont été plus mis au défi ou ont trouvé une période plus difficile ou plus difficile que celle que nous vivons actuellement. Un virus une fois par siècle qui traque silencieusement le pays a fait autant de vies en un an que pendant toute la Seconde Guerre mondiale.

Des millions d’emplois ont été perdus. Des centaines de milliers d’entreprises ont fermé. Un appel à la justice raciale, qui se prépare depuis près de 400 ans, nous émeut. Le rêve de justice pour tous ne sera plus reporté. Un cri pour la survie vient de la planète elle-même, un cri qui ne peut plus être désespéré ou plus clair maintenant. La montée de l’extrémisme politique, de la suprématie blanche, du terrorisme intérieur, que nous devons affronter et que nous vaincrons.

Pour surmonter ces défis, restaurer l’âme et assurer l’avenir de l’Amérique, il faut bien plus que des mots. Cela exige la plus insaisissable de toutes les choses dans une démocratie: l’unité. Unité. En janvier 1863, le jour du Nouvel An, Abraham Lincoln signa la proclamation d’émancipation. Quand il a mis la plume sur papier, le président a dit, et je cite, «si jamais mon nom entre dans l’histoire, ce sera pour cet acte, et toute mon âme est dedans».

Mon âme entière y est aujourd’hui, en ce jour de janvier. Mon âme entière est là-dedans. Rassembler l’Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi dans cette cause. S’unir pour combattre les ennemis auxquels nous sommes confrontés – colère, ressentiment et haine. Extrémisme, anarchie, violence, maladie, chômage et désespoir.

Avec l’unité, nous pouvons faire de grandes choses, des choses importantes. Nous pouvons corriger les torts, nous pouvons mettre les gens au travail dans de bons emplois, nous pouvons enseigner à nos enfants dans des écoles sûres. Nous pouvons vaincre le virus mortel, nous pouvons reconstruire le travail, nous pouvons reconstruire la classe moyenne et sécuriser le travail, nous pouvons garantir la justice raciale et nous pouvons à nouveau faire de l’Amérique la principale force du bien dans le monde.

Je sais que parler d’unité peut sembler à certains un fantasme insensé de nos jours. Je sais que les forces qui nous divisent sont profondes et réelles. Mais je sais aussi qu’ils ne sont pas nouveaux. Notre histoire a été une lutte constante entre l’idéal américain, selon lequel nous sommes tous créés égaux, et la dure réalité laide que le racisme, le nativisme et la peur nous ont déchirés. La bataille est perpétuelle et la victoire n’est jamais assurée.

À travers la guerre civile, la Grande Dépression, la guerre mondiale, le 11 septembre, à travers la lutte, le sacrifice et le revers, nos meilleurs anges ont toujours prévalu. Dans chacun de nos moments, nous sommes suffisamment réunis pour nous faire tous avancer et nous pouvons le faire maintenant. L’histoire, la foi et la raison montrent le chemin. La voie de l’unité.

Nous pouvons nous voir non pas comme des adversaires mais comme des voisins. Nous pouvons nous traiter les uns les autres avec dignité et respect. Nous pouvons unir nos forces, arrêter les cris et abaisser la température. Car sans unité il n’y a pas de paix, seulement de l’amertume et de la fureur, pas de progrès, seulement un outrage épuisant. Aucune nation, seulement un état de chaos. C’est notre moment historique de crise et de défi. Et l’unité est la voie à suivre. Et nous devons rencontrer ce moment comme les États-Unis d’Amérique.

Si nous faisons cela, je vous garantis que nous n’échouerons pas. Nous n’avons jamais, jamais, jamais, jamais échoué en Amérique lorsque nous avons agi ensemble. Et donc aujourd’hui, en ce moment, en cet endroit, recommençons, nous tous. Commençons à nous écouter à nouveau, à nous entendre, à nous voir. Faites preuve de respect les uns envers les autres. La politique n’a pas à être un feu qui fait rage et détruit tout sur son passage. Chaque désaccord ne doit pas être une cause de guerre totale et nous devons rejeter la culture dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués.

Mes compatriotes américains, nous devons être différents de cela. Nous devons être meilleurs que cela et je crois que l’Amérique est tellement meilleure que cela. Regardes autour. Nous nous tenons ici à l’ombre du dôme du Capitole. Comme mentionné précédemment, achevé dans l’ombre de la guerre civile. Quand le syndicat lui-même était littéralement en jeu. Nous endurons, nous prévalons. Nous nous trouvons ici, regardant le grand centre commercial, où le Dr King a parlé de son rêve.

Nous sommes ici, là où il y a 108 ans, lors d’une autre inauguration, des milliers de manifestants ont tenté de bloquer les courageuses femmes qui marchaient pour le droit de vote. Et aujourd’hui, nous célébrons la prestation de serment de la première femme élue au bureau national, la vice-présidente Kamala Harris. Ne me dis pas que les choses peuvent changer. Ici, nous nous trouvons là où les héros qui ont donné la dernière mesure complète de dévotion reposent dans la paix éternelle.

Et nous nous trouvons ici quelques jours seulement après qu’une foule émue a pensé qu’elle pouvait utiliser la violence pour faire taire la volonté du peuple, pour arrêter le travail de notre démocratie, pour nous chasser de ce sol sacré. Cela ne s’est pas produit, cela n’arrivera jamais, ni aujourd’hui, ni demain, ni jamais. Jamais. À tous ceux qui ont soutenu notre campagne, je suis honoré de la foi que vous avez placée en nous. À tous ceux qui ne nous ont pas soutenus, permettez-moi de dire ceci. Écoutez-nous alors que nous avançons. Prenez une mesure de moi et de mon cœur.

Si vous n’êtes toujours pas d’accord, qu’il en soit ainsi. C’est ça la démocratie. C’est l’Amérique. Le droit de dissidence pacifiquement. Et la rambarde de notre démocratie est peut-être la plus grande force de notre nation. Si vous m’entendez clairement, le désaccord ne doit pas conduire à la désunion. Et je vous le promets. Je serai le président de tous les Américains, de tous les Américains. Et je vous promets de me battre pour ceux qui ne m’ont pas soutenu comme pour ceux qui l’ont fait.

Il y a plusieurs siècles, saint Augustin – le saint de mon église – écrivait qu’un peuple était une multitude définie par les objets communs de leur amour. Défini par les objets communs de leur amour. Quels sont les objets communs que nous aimons en tant qu’américains, qui nous définissent en tant qu’américains? Je pense que nous savons. Opportunité, sécurité, liberté, dignité, respect, honneur et oui, la vérité.

Ces dernières semaines et mois nous ont appris une douloureuse leçon. Il y a la vérité et il y a des mensonges. Des mensonges racontés pour le pouvoir et pour le profit. Et chacun de nous a un devoir et une responsabilité en tant que citoyens en tant qu’américains et surtout en tant que dirigeants. Des dirigeants qui se sont engagés à honorer notre Constitution pour protéger notre nation. Pour défendre la vérité et vaincre les mensonges.

Écoutez, je comprends que beaucoup de mes compatriotes américains voient l’avenir avec peur et appréhension. Je comprends qu’ils s’inquiètent pour leur travail. Je comprends que, comme leur père, ils se couchaient la nuit au lit à regarder le plafond en pensant: «Puis-je garder mes soins de santé? Puis-je payer mon hypothèque? Penser à leurs familles, à ce qui va suivre. Je te le promets, je comprends. Mais la réponse n’est pas de se tourner vers l’intérieur. Se retirer dans des factions concurrentes. Se méfier de ceux qui ne vous ressemblent pas, ou qui ne vénèrent pas comme vous, qui n’obtiennent pas leurs nouvelles de la même source que vous.

Nous devons mettre fin à cette guerre incivile qui oppose rouge contre bleu, rural contre urbain, conservateur contre libéral. Nous pouvons le faire si nous ouvrons nos âmes au lieu d’endurcir nos cœurs, si nous faisons preuve d’un peu de tolérance et d’humilité, et si nous sommes prêts à nous mettre à la place de l’autre, comme dirait ma mère. Juste un instant, mettez-vous à leur place.

Parce que voici le truc de la vie. Il n’y a pas de compte pour ce que le destin vous fera. Certains jours, vous avez besoin d’un coup de main. Il y a d’autres jours où nous sommes appelés à donner un coup de main. C’est comme ça que ça doit être, c’est ce que nous faisons les uns pour les autres. Et si nous le faisons, notre pays sera plus fort, plus prospère, plus prêt pour l’avenir. Et nous pouvons toujours être en désaccord.

Mes compatriotes américains, dans le travail qui nous attend, nous aurons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de toutes nos forces pour persévérer pendant cet hiver sombre. Nous entrons dans ce qui pourrait être la période la plus sombre et la plus meurtrière du virus. Nous devons mettre de côté la politique et enfin affronter cette pandémie comme une seule nation, une seule nation. Et je promets ceci, comme le dit la Bible: «Les pleurs peuvent durer une nuit, la joie vient le matin». Nous allons traverser cela ensemble. Ensemble.

Écoutez, tous mes collègues avec lesquels je travaille à la Chambre et au Sénat ici, nous comprenons tous que le monde les regarde. Nous regarder tous aujourd’hui. Voici donc mon message à ceux qui sont au-delà de nos frontières. L’Amérique a été testée et nous en sommes sortis plus forts. Nous réparerons nos alliances et nous engagerons à nouveau avec le monde. Non pas pour relever les défis d’hier mais les défis d’aujourd’hui et de demain. Et nous ne dirigerons pas seulement par l’exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple.

Compagnons américains, mamans, papas, fils, filles, amis, voisins et collègues. Nous les honorerons en devenant le peuple et la nation que nous pouvons et devrions être. Alors je vous demande de dire une prière silencieuse pour ceux qui ont perdu la vie, ceux qui sont restés et pour notre pays. Amen.

Mes amis, c’est une période de tests. Nous sommes confrontés à une attaque contre notre démocratie et contre la vérité, un virus qui fait rage, une inégalité cinglante, un racisme systémique, un climat en crise, le rôle de l’Amérique dans le monde. N’importe lequel de ces éléments suffirait à nous interpeller de manière profonde. Mais le fait est que nous les affrontons tous en même temps, en présentant à cette nation l’une des plus grandes responsabilités que nous ayons eues. Maintenant, nous allons être testés. Allons-nous intensifier?

Il est temps de faire preuve d’audace car il y a tant à faire. Et c’est certain, je vous le promets. Nous serons jugés, vous et moi, sur la manière dont nous résolvons ces crises en cascade de notre époque. Nous serons à la hauteur de l’occasion. Maîtriserons-nous cette heure rare et difficile? Allons-nous remplir nos obligations et transmettre un monde nouveau et meilleur à nos enfants? Je crois que nous devons le faire et je suis sûr que vous le faites aussi. Je crois que nous le ferons, et quand nous le ferons, nous écrirons le prochain grand chapitre de l’histoire des États-Unis d’Amérique. L’histoire américaine.

Une histoire qui pourrait ressembler à une chanson qui compte beaucoup pour moi, ça s’appelle American Anthem. Et il y a un verset qui se démarque au moins pour moi et il va comme ceci: «Le travail et les prières du siècle nous ont amenés à ce jour, qui sera notre héritage, que diront nos enfants? Faites-moi savoir dans mon cœur quand mes jours sont terminés, l’Amérique, l’Amérique, je vous ai donné le meilleur de moi-même.

Ajoutons notre propre travail et nos prières à l’histoire qui se déroule dans notre grande nation. Si nous faisons cela, alors quand nos jours seront passés, nos enfants et les enfants de nos enfants diront de nous: “Ils ont fait de leur mieux, ils ont fait leur devoir, ils ont guéri une terre brisée.”

Mes compatriotes américains, je clôture la journée où j’ai commencé, par un serment sacré. Devant Dieu et vous tous, je vous donne ma parole. Je serai toujours de niveau avec vous. Je défendrai la Constitution, je défendrai notre démocratie. Je défendrai l’Amérique et je donnerai tout – vous tous – garderai tout ce que je fais à votre service. Penser non pas au pouvoir mais aux possibilités. Pas d’intérêt personnel mais d’intérêt public.

Et ensemble, nous écrirons une histoire américaine d’espoir, pas de peur. De l’unité et non de la division, de la lumière et non des ténèbres. Une histoire de décence et de dignité, d’amour et de guérison, de grandeur et de bonté. Que ce soit l’histoire qui nous guide. L’histoire qui nous inspire. Et l’histoire qui raconte des siècles à venir que nous avons répondu à l’appel de l’histoire, nous avons rencontré le moment. La démocratie et l’espoir, la vérité et la justice ne sont pas morts sous notre surveillance mais ont prospéré.

Cette Amérique a assuré la liberté chez elle et s’est à nouveau illustrée comme un phare pour le monde. C’est ce que nous devons à nos ancêtres, les uns aux autres et aux générations à venir.

Donc, avec détermination et détermination, nous nous tournons vers ces tâches de notre temps. Soutenus par la foi, animés par la conviction et dévoués les uns aux autres et au pays que nous aimons de tout notre cœur. Que Dieu bénisse l’Amérique et que Dieu protège nos troupes.

Merci, l’Amérique.