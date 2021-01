Jodel Dossou : victime d’usurpation d’identité sur Facebook, le joueur appelle ses fans à la vigilance

Les arnaqueurs n’ont plus de limite. Ils sont allés jusqu’à usurper l’identité de l’attaquant béninois sur Facebook, qui fini par faire le constat et appelle ses fans à plus de méfiance.

Jodel Dossou, par le biais de sa page Facebook ce samedi matin, a informé que son nom est utilisé par des arnaqueurs pour des fins immorales.

En effet, il s’agit d’une page Facebook créée en son nom dénommée «Fondation Jodel Dossou». Les administrateurs dans l’idée d’arnaquer les pauvres fans, ont fait croire à ces derniers que la gestion de ladite page provient du joueur.

Mais ce matin, Jodel Dossou s’est rendu compte de la situation en constatant une publication sur la fausse page où les administrateurs malintentionnés demandaient de l’argent aux fans en laissant croire qu’ils veulent aider les jeunes qui ont un projet d’élevage.

L’attaquant de Clermont FC (ligue 2 française) a aussitôt alerté ses fans sur sa page Facebook officielle en publiant les captures d’écran de la page, accompagné d’un message de sensibilisation en légende : «Bonjour la famille. Aidez moi à signaler cette page. Urgent, fausse page ! attention ⚠».