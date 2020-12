Joan Laporta : «Si Messi dit non, nous devrons l’accepter et passer à autre chose»

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone a perdu beaucoup de points en Liga. Avec déjà quatre défaites et deux matchs nuls avant la 14ème dernière journée, le club emmené par Ronald Koeman n’est pas parvenu à s’imposer face à Valence ce samedi (2-2).

En place depuis cet été, Ronald Koeman est loin d’avoir réussi ses débuts sur le banc du FC Barcelone. Toutefois, il aurait encore le temps de faire ses preuves si l’on en croit Carles Tusquets.

Interrogé après le nul entre le Barça et Valence, Carles Tusquets a laissé entendre que, malgré ce nouveau faux pas, Ronald Koeman ne risquait pas encore sa place à la tête du club blaugrana. «Si Ronald Koeman est en danger à cause des résultats en Liga ? Je n’accuse personne. (Ronald Koeman) se porte bien et il a tout mon soutien. J’ai déjeuné avec lui plusieurs fois et je le trouve optimiste», a confié le président par intérim du FC Barcelone devant les caméras de Cuatro.