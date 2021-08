JO, Athlétisme : l’Italien Massimo Stano sacré champion olympique du 20 km marche à Sapporo

Le Président de la République, de passage à Clairefontaine, a évoqué plusieurs sujets d’actualité sur les stars des Bleus. Un observateur de choix. Emmanuel Macron était présent ce jeudi à Clairefontaine afin d’encourager l’équipe de France en vue de l’Euro (11 juin-11 juillet).

Le Président de la République, après avoir déjeuné avec les champions du monde, a pris le temps de répondre aux questions de BFM TV sur des sujets d’actualité autour des ambitions des Bleus, de Didier Deschamps mais aussi et surtout de Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Et la parole du chef de l’État témoigne du poids de l’attaquant du PSG aujourd’hui dans la société française. Interrogé au sujet de l’avenir du champion du monde de 22 ans, dont le contrat au Paris SG prend fin en juin 2022, le Président de la République n’a pas manié la langue de bois.

«Je veux que les Bleus soient tous concentrés sur leur compétition, avoue-t-il dans un premier temps. Le PSG est un très grand club qui a su le faire grandir et c’est important qu’il reste pour son club, le championnat de France et son pays. Mais je ne mettrais pas la pression à aucun joueur.»

Et le Président, grand amateur de football et fan de l’OM, d’en dire un peu plus sur Kylian Mbappé. «C’est un jeune homme qui force l’admiration de millions de gamins. Il a d’immenses qualités. Quand on le voit sur le terrain, on comprend qu’il voit des choses que les autres ne voient pas. À l’imagine d’un Michel Platini et Zinédine Zidane.

En plus de ça, c’est une belle personne, très mûr pour son âge, élevé par ses parents dans des valeurs de respect et de collégialité. Il tient à la France. Je l’ai remercié pour son rôle d’ambassadeur quant à a la campagne de vaccination pour les jeunes.» Je n’aspire qu’à une chose, qu’il écrive la page de l’immense joueur qu’il est en équipe de France

Emmanuel Macron au sujet de Karim Benzema

Dans un second temps, le chef de l’État a aussi été questionné sur la convocation de Karim Benzema en équipe de France, après plus de cinq ans de mise au ban. Pour ses rapports tendus avec Didier Deschamps et son implication dans la fameuse affaire de chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena notamment.

«Je pense que Karim Benzema représente, après des moments tendus, un modèle de réussite. Il fait partie de ces modèles dans les quartiers. Il a mûri, le sélectionneur a fait le bon choix pour l’équipe de France et la nation. On peut évoluer sur les choix, parce que la personne mûrit, corrige ses défauts, je pense que Karim Benzema a évolué à tous ces niveaux.

Je n’aspire qu’à une chose, qu’il écrive la page de l’immense joueur qu’il est en équipe de France. Dans la vie, on peut faire des erreurs, il n’y a jamais rien de rédhibitoire quand on essaie de changer les choses. Son retour, de part et d’autre, est l’illustration d’une grande forme d’intelligence.»